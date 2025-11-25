Ключевые моменты:

Организаторами схемы стали супруги местных рестораторов, которые через знакомых узнавали о таких квартирах.

Мошенники фальсифицировали договоры купли-продажи задним числом.

Судья одного из районных судов Одесской области активно способствовал легализации преступной схемы.

По этой схеме было переоформлено три квартиры общей стоимостью почти 3 млн. грн.

Судья уволен.

Фальсифицировали договоры купли-продажи

Супруги одесских рестораторов через знакомых получали информацию о недвижимости, где нет наследников. Происходила фальсификация договоров купли-продажи задним числом без нотариального удостоверения. Для этого также использовали подставные лица для подачи судебных исков о признании права собственности.

Добавим, что судья одного из районных судов Одесской области активно способствовал легализации этой сделки. Его не смущали многочисленные нарушения и отсутствие сторон в судебных заседаниях.

В общем, благодаря схеме мошенники успели переоформить три квартиры общей стоимостью около 3 млн. гривен. На эти объекты наложен арест, чтобы остановить их дальнейшее отчуждение. Что касается судьи, то Высшим советом правосудия его уволили и сообщили о подозрении по нескольким статьям.

Следует отметить, что супруги рестораторов подозреваются в мошенничестве, фальсификации документов и легализации доходов, полученных преступным путем. За совершенные преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.