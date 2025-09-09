Ключевые моменты:

Злоумышленник арендовал «офис» в центре Одессы и притворялся трейдером.

Возвращал небольшие «проценты» для завоевания доверия инвесторов.

Схема мошенничества

С сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, одессит в кругу знакомых выдавал себя за специалиста по торговле криптовалютой. На встречах в арендованном помещении он демонстрировал фейковые результаты и обещал большие прибыли в обмен на внесенные средства.

Сначала мошенник возвращал несколько тысяч гривен в качестве «заработанных процентов», чтобы жертвы вкладывали еще больше. На самом деле никаких сделок на криптобиржах не происходило — более 42 млн грн переводились на подконтрольные счета и кошельки, а затем тратились на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.