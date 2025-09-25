Об этом сообщили на портале Национальной полиции Украины.

Ключевые моменты:

В первой схеме оформляли квартиры умерших на фиктивных наследников и обогатились на более чем 7 млн грн.

Вторая группа получила кредиты под залог несуществующих квартир и присвоила более 5,7 млн грн.

Основная часть

В первой схеме директор агентства недвижимости при поддержке нотариусов и госрегистратора проверял реестры наследственных прав и изготавливал поддельные документы на «наследников», часто с российскими паспортами. Нотариус незаконно регистрировал право собственности на фиктивных лиц, после чего квартиры продавали подставным, а далее — добросовестным покупателям.

Во второй схеме лидер организовал группу из бывшего сотрудника банка и других специалистов, которые оформляли ипотечные кредиты по программе «Жилище в кредит» под залог несуществующих квартир. Документы (паспорта, справки о доходах) также были подделаны, а полученные деньги передавали организатору.

В общей сложности девяти фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд избрал им меры пресечения — содержание под стражей с правом залога до 12 млн грн или домашний арест. Недвижимость и другие активы арестованы. Следствие продолжается под руководством Одесской областной прокуратуры.

