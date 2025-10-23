Ключевые моменты:

Одесситы создали фейковую страницу в TikTok от имени командира «Мадяра» и просили пользователей перечислять деньги на поддержку армии.

Молодые люди получили не менее 1 миллиона гривен, которые тратили на личные нужды.

Им сообщили о подозрении в мошенничестве.

Подробности расследования мошенничества в TikTok

17-летний и 20-летний жители Одессы создали фейковую страницу в TikTok от имени командира «Мадяра» и просили пользователей перечислять деньги на поддержку армии.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, молодые люди координировали свои действия и использовали электронные средства для обмана пользователей.

По данным следствия, почти за полгода через фейковую страницу ребята собрали не менее 1 млн гривен. Деньги, собранные якобы на дроны и оборудование для военных, шли на личные расходы фигурантов.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием электронной техники.

Расследование ведется под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры Киева.

Правоохранители напоминают: официальные сборы от военных и волонтеров всегда подтверждаются через проверенные страницы и официальные реквизиты. Любые подозрительные профили стоит проверять и сообщать о них в киберполицию.

