Ключевые моменты:

В результате ночной атаки пострадали энергообъект в Подольске.

Без света остаются около 27 тысяч семей — обесточено свыше 50 населенных пунктов.

Энергетики уже частично восстановили подачу электричества, но повреждения значительные, и ремонт займет время.

Повреждена энергетическая инфраструктура Подольска

По информации компании ДТЭК Одесские электросети, в результате атаки российских беспилотников 29 октября без электроснабжения остались около 27 тысяч домохозяйств в Подольском районе. Во время атаки пострадал 52-летний сотрудник ДТЭК, его госпитализировали.

Там, где это было технически возможно, энергетики смогли перезапустить критическую инфраструктуру и подключить часть клиентов от резервных источников.

Без света временно остаются еще 24,5 тыс. семей и некоторые объекты критической инфраструктуры в Подольском районе. Специалисты оценивают масштабы разрушений, проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

В ДТЭК отмечают, что повреждения энергетического объекта серьёзные, и для полного восстановления потребуется длительный ремонт.

