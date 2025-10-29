Ключевые моменты:
- В результате ночной атаки пострадали энергообъект в Подольске.
- Без света остаются около 27 тысяч семей — обесточено свыше 50 населенных пунктов.
- Энергетики уже частично восстановили подачу электричества, но повреждения значительные, и ремонт займет время.
Повреждена энергетическая инфраструктура Подольска
По информации компании ДТЭК Одесские электросети, в результате атаки российских беспилотников 29 октября без электроснабжения остались около 27 тысяч домохозяйств в Подольском районе. Во время атаки пострадал 52-летний сотрудник ДТЭК, его госпитализировали.
Там, где это было технически возможно, энергетики смогли перезапустить критическую инфраструктуру и подключить часть клиентов от резервных источников.
Без света временно остаются еще 24,5 тыс. семей и некоторые объекты критической инфраструктуры в Подольском районе. Специалисты оценивают масштабы разрушений, проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.
В ДТЭК отмечают, что повреждения энергетического объекта серьёзные, и для полного восстановления потребуется длительный ремонт.
Читайте также: Зимой украинцы могут сидеть без света по 20 часов в сутки — эксперт