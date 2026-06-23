Ключевые моменты:

Коммунальщики безосновательно выплатили подчиненным более 2 миллионов гривен в качестве материальной помощи за якобы разбор завалов после ударов РФ, который на самом деле не проводился.

В апреле текущего года полиция ликвидировала эту преступную группу, в которую входили и.о. директора ЖКС, два его заместителя, начальник отдела кадров и главный инженер.

Более года чиновники истощали городской бюджет фиктивными выплатами. Общая сумма ущерба достигла почти 17 миллионов гривен.

Деньги за несуществующую работу: детали махинации

Нацполиция обнаружила еще одну схему, которую организовали одесские коммунальщики, чтобы заработать на фиктивных работниках.

Подозреваемые оформили документы на выплату адресной материальной помощи сотрудникам за якобы ликвидацию последствий вражеских атак. Деньги из бюджета были выделены, однако реальных работ по разбору завалов указанные лица не выполняли, а средства пошли в карманы организаторов.

Напомним, в апреле этого года чиновников поймали на другой схеме: они фиктивно устроили на работу около 90 человек (дворников, маляров, слесарей), чью зарплату забирали себе.

Параллельно они торговали «бронью» от мобилизации, оформляя военнообязанных мужчин на предприятие критической инфраструктуры ради отсрочки от службы в ВСУ.

Новые подозрения и меры пресечения

Из-за вновь открывшихся фактов махинаций должностным лицам ЖКС объявлены новые подозрения по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ранее суд уже отправил фигурантов под стражу, причем двоим из них не предоставили права на внесение залога. На сегодняшний день изменить меру пресечения удалось лишь одному из сообщников — он вышел на свободу, внеся почти 1 миллион гривен залога. Остальные участники схемы остаются в СИЗО.

Напомним, бывшая чиновница управления капитального строительства Одесского горсовета и двое руководителей коммерческой фирмы присвоили более 12,1 миллиона гривен из бюджета. Деньги выделили на ремонт здания центра детского и юношеского творчества.