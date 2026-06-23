Ключевые моменты:

Следствие БЭБ раскрыло схему завышения стоимости ремонта, который фирма-подрядчик должна была выполнить по договору на 46 миллионов гривен.

Коммерсанты вносили в акты ложные данные о закупке несуществующего оборудования и стройматериалов.

Бывшая чиновница УКС подписывала поддельные документы без фактической проверки выполненных работ.

Двоих директоров частной фирмы объявили в розыск, а экс-сотруднице горсовета вручили подозрение.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ), в 2019 году чиновники заключили первый договор на проведение ремонта стоимостью 22 миллиона гривен. Позже подрядчик заявил о необходимости дополнительного финансирования. В 2020 году управление капстроительства провело новый тендер уже на 46 миллионов гривен, победителем которого снова стала та же компания.

После подписания нового соглашения подрядчики начали систематически вносить в акты выполненных работ ложные данные. Они существенно завышали стоимость строительных материалов, а также вписывали в отчеты металлоконструкции, лестницы, двери и отделочные работы, которых на объекте фактически не было.

Тогдашняя чиновница управления капитального строительства, в чьи обязанности входил контроль за ремонтом, подписала эти документы с недостоверными сведениями. На основании ее подписи город безосновательно перечислил строительной фирме более 12,1 миллиона гривен.

Правоохранители уже сообщили бывшей сотруднице горсовета о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Бывшему и нынешнему директорам частной фирмы инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и должностной подлог. Подозрения им объявили заочно, поскольку оба фигуранта скрываются, их объявили в розыск.

По информации издания «Думская», речь идет о здании центра детского творчества на улице Спиридоновской. Согласно данным системы Prozorro, ремонтные работы выполняло ООО «Одесміськбуд». Бенефициаром этой компании является Юрий Воронов, а директором – Владимир Маляров. Известно, что в 2020 и 2021 годах фирма активно выигрывала государственные закупки, получив контракты на 87,6 миллиона и 134,2 миллиона гривен соответственно. С 2024 года доходы предприятия сошли на нет, а само оно фигурирует в более чем 150 уголовных и хозяйственных судебных делах.

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