Ключевые моменты:
- Злоупотребление на Одесской железной дороге: 59-летний эксначальник подразделения из Подольска годами фиксировал сына как электромеханика в табелях.
- Сын не работал.
- С 2021 по 2025 год «призрачному» работнику перечислили 504 621 грн зарплаты.
- «Укрзалізниця» потеряла более 500 тыс. грн.
Злоупотребление на “Укрзалізниця”
Полицейские разоблачили многолетнее злоупотребление служебным положением эксначальника одного из производственных подразделений ОЖД.
По данным следствия, 59-летний чиновник из Подольска с 2021 по 2025 год фиксировал в табелях присутствие сына, назначенного электромехаником, хотя тот никогда не появлялся на работе. В итоге «призрачному» работнику выплатили 504 621 гривну зарплаты. Экспертиза подтвердила ущерб Акционерному обществу «Украинская железная дорога» на сумму более полумиллиона гривен.
Полиция Подольского районного управления собрала достаточно доказательств и сообщила фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК (расход чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 366 УК (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений). Следствие продолжается под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.
Напомним, чиновницу Одесского горсовета подозревают в служебной халатности при восстановлении многоэтажки, пострадавшей от обстрела. Из-за неправильно оформленных документов на счета строительной компании незаконно перечислили значительную сумму из городского бюджета.