Ключевые моменты:

Злоупотребление на Одесской железной дороге: 59-летний эксначальник подразделения из Подольска годами фиксировал сына как электромеханика в табелях.

Сын не работал.

С 2021 по 2025 год «призрачному» работнику перечислили 504 621 грн зарплаты.

«Укрзалізниця» потеряла более 500 тыс. грн.

Злоупотребление на “Укрзалізниця”

Полицейские разоблачили многолетнее злоупотребление служебным положением эксначальника одного из производственных подразделений ОЖД.

По данным следствия, 59-летний чиновник из Подольска с 2021 по 2025 год фиксировал в табелях присутствие сына, назначенного электромехаником, хотя тот никогда не появлялся на работе. В итоге «призрачному» работнику выплатили 504 621 гривну зарплаты. Экспертиза подтвердила ущерб Акционерному обществу «Украинская железная дорога» на сумму более полумиллиона гривен.

Полиция Подольского районного управления собрала достаточно доказательств и сообщила фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК (расход чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 366 УК (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений). Следствие продолжается под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

