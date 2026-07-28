Ключевые моменты:
- Часть ввезенного гуманитарного груза открыто продавалась на торговых точках крупнейшего рынка Одессы.
- В «Батьківщині» утверждают, что вырученные средства якобы шли исключительно на оплату транспортных расходов и доставки.
- Продажа гуманитарной помощи, освобожденной от таможенных пошлин, прямо запрещена украинским законодательством.
- К схеме причастны первый зампред Одесского облсовета Олег Радковский.
«Вынужденная торговля» ради логистики
Как стало известно «Думской», представители одесской областной организации «Батьківщини» в неформальных беседах с возмущением отвергают обвинения в прямой наживе.
По их словам, большая часть гуманитарных грузов действительно бесплатно раздавалась жителям региона — в рамках масштабной рекламной кампании партийной ячейки. При этом часть помощи отправлялась на промрынок «7 километр» якобы «вынужденно» — чтобы перекрыть затраты на транспортировку.
Все документы на товар оформлялись через три благотворительных фонда: «Долоні Півдня», «Волонтерські крила» и «Рідний берег».
Однако подобные аргументы прямо подтверждают нарушение законодательства. Гуманитарная помощь освобождается от уплаты таможенных платежей исключительно для безвозмездной передачи. Продавать ее запрещено, а расходы на доставку благотворительные и политические организации обязаны покрывать из собственных средств.
Напомним, в организации схемы продаж на «7 километре» подозревают замглавы Одесского облсовета Олега Радковского.
По данным источников, Радковский и его соратник Сергей Веселов знали о существовании этой схемы, но считали её «допустимой хитростью» для экономии партбюджета.
Ранее СБУ и прокуратура официально вручили Радковскому подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По данным следствия, он также вымогал 50 тысяч долларов у застройщика за изменение целевого назначения земли в Овидиопольском районе.
На прошлой неделе у заместителя председателя облсовета прошли очередные обыски.