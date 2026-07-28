Ключевые моменты:

Часть ввезенного гуманитарного груза открыто продавалась на торговых точках крупнейшего рынка Одессы.

В «Батьківщині» утверждают, что вырученные средства якобы шли исключительно на оплату транспортных расходов и доставки.

Продажа гуманитарной помощи, освобожденной от таможенных пошлин, прямо запрещена украинским законодательством.

К схеме причастны первый зампред Одесского облсовета Олег Радковский.

«Вынужденная торговля» ради логистики

Как стало известно «Думской», представители одесской областной организации «Батьківщини» в неформальных беседах с возмущением отвергают обвинения в прямой наживе.

По их словам, большая часть гуманитарных грузов действительно бесплатно раздавалась жителям региона — в рамках масштабной рекламной кампании партийной ячейки. При этом часть помощи отправлялась на промрынок «7 километр» якобы «вынужденно» — чтобы перекрыть затраты на транспортировку.

Все документы на товар оформлялись через три благотворительных фонда: «Долоні Півдня», «Волонтерські крила» и «Рідний берег».

Однако подобные аргументы прямо подтверждают нарушение законодательства. Гуманитарная помощь освобождается от уплаты таможенных платежей исключительно для безвозмездной передачи. Продавать ее запрещено, а расходы на доставку благотворительные и политические организации обязаны покрывать из собственных средств.

Напомним, в организации схемы продаж на «7 километре» подозревают замглавы Одесского облсовета Олега Радковского.

По данным источников, Радковский и его соратник Сергей Веселов знали о существовании этой схемы, но считали её «допустимой хитростью» для экономии партбюджета.

Ранее СБУ и прокуратура официально вручили Радковскому подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По данным следствия, он также вымогал 50 тысяч долларов у застройщика за изменение целевого назначения земли в Овидиопольском районе.

На прошлой неделе у заместителя председателя облсовета прошли очередные обыски.