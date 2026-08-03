Ключевые моменты:

Подозреваемый: Виктор Кулешов — главный специалист отдела контроля по демонтажу и противодействию стихийной торговле Управления развития потребительского рынка Одесского горсовета.

Тариф: 1000 грн за 1 кв. м торговой площади за отмену демонтажа и отсутствие проверок в течение года.

Из 36 тыс. гривен за один из объектов на ул. Космонавтов посредника задержали при передаче первого транша в 11 тыс. гривен.

Как работала схема «крышевания»

Виктор Кулешов был назначен на должность главного специалиста отдела контроля демонтажа и противодействия стихийной торговле Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета в марте 2026 года. Однако уже в апреле, по данным следствия, он вместе с сообщником разработал схему вымогательства. Об этом сообщает Центр публичных расследований со ссылкой на определение Хаджибейского районного суда Одессы.

Владелице торгового объекта на ул. Космонавтов, 32-А чиновник сообщил, что срок действия разрешительных документов истек, и киоск с навесом подлежат сносу. Но тут же предложил «решить вопрос» через своего знакомого.

Посредником выступил руководитель Одесской городской ассоциации работодателей торговли Расим Гусейнов (в 2015 году баллотировался в облсовет). Представившись «давним другом» чиновника, 21 мая 2026 года он озвучил предпринимателям условия: по 1000 гривен за квадратный метр. За эти деньги чиновники обещали не сносить МАФ и «забыть» о проверках объекта на целый год.

По данным следствия, за торговый объект ООО «СЕВАC» на улице Космонавтов с предпринимателей потребовали 36 тысяч гривен.

14 июля 2026 года возле магазина «Сільпо» на улице Героев Крут посредник получил от представителя предприятия первый транш взятки в размере 11 тысяч гривен.

Задержание и суд

Уже на следующий день, 15 июля, Виктору Кулешову официально вручили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговор группой лиц). Чиновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде прокурор настаивал на аресте подозреваемого без права залога. В свою очередь, адвокат чиновника просил отклонить ходатайство, указывая на то, что Кулешов имеет инвалидность, проблемы со здоровьем, ранее не судим и имеет прочные социальные связи.

Судья Хаджибейского райсуда пришел к выводу, что риск скрытия от следствия высок из-за тяжести возможного наказания. Поэтому, по решению суда, подозреваемого отправили под стражу с возможность выйти под залог в размере 266 200 гривен.

При этом судья отказал в удовлетворении ходатайства следователя об отстранении Кулешова от занимаемой должности в горсовете.

Напомним, в Одессе планируют кардинально изменить правила размещения МАФов. Городские власти предлагают распределять новые места через открытые аукционы, тогда как предприниматели опасаются, что такая система откроет путь к монополизации рынка и вытеснению малого бизнеса.