Ключевые факты:

Руководство предприятия фиктивно трудоустроило около 90 «мертвых душ», присваивая их заработную плату.

Через статус предприятия критической инфраструктуры злоумышленники организовали незаконную бронь для 13 уклонистов.

Общая сумма украденных из городского бюджета денег достигла почти 15 миллионов гривен.

Как работала схема в одесском ЖКХ: детали расследования

Следователи и оперативники Нацполиции установили, что в состав преступной группы входили пять человек: исполняющий обязанности директора одного из ЖКС (жилищно-коммунальных сервисов), двое его заместителей, начальник отдела кадров и главный инженер.

Махинация была поставлена на поток с февраля 2024 года по июль 2025 года. За это время было «трудоустроено» около 90 человек. Организаторы оформляли на работу маляров, дворников, электриков и слесарей, которые на самом деле на рабочих местах не появлялись. Их зарплаты участники группы просто распределяли между собой. При этом реальным сотрудникам приходилось работать за двоих, чтобы выполнять план по обслуживанию жилых домов.

Интересно, что для отвода глаз злоумышленники устраивали настоящие «спектакли»: во время проверок фиктивных работников просили надеть униформу и имитировать бурную деятельность.

Параллельно чиновники торговали безопасностью: за деньги они официально оформляли мужчин на предприятие, что давало тем законное право на отсрочку от службы в ВСУ. На данный момент полиции известно о 13 таких случаях.

Правоохранители провели более 60 обысков в офисах и квартирах подозреваемых, изъяв доказательства их вины. Всем пятерым участникам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям: злоупотребление властью, служебный подлог и препятствование деятельности ВСУ.

Сейчас все фигуранты находятся под стражей, причем двоим из них суд вообще не разрешил выходить под залог. Если их вина будет доказана, одесским коммунальщикам грозит до восьми лет лишения свободы.

