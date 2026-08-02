Ключевые моменты:

В Одессе начали локально уничтожать амброзию до начала цветения.

Массовых очагов сорняка в городе пока не обнаружили.

За неубранную амброзию владельцам участков могут выписать штраф до 1360 гривен.

В Одессе убирают амброзию до начала цветения

Как сообщили в КП «Міськзелентрест», специалисты во время ухода за зелеными зонами проверяют территории на наличие амброзии полыннолистной. Обнаруженные растения, которые не были скошены вместе с травой, удаляют вручную.

Также в период цветения для борьбы с сорняком используют препарат природного происхождения «Бишофит». Его распыляют с помощью специальных опрыскивателей – средство воздействует на растение через листья и вызывает его увядание.

В коммунальном предприятии отмечают: на сегодняшний день крупных очагов распространения амброзии на территории Одессы не выявили.

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Кто отвечает за амброзию возле дома

Жителям напоминают: за уничтожение карантинных растений отвечают владельцы и пользователи земельных участков – от предприятий до собственников частных домов.

Если амброзию обнаружат на территории, владельцу могут выдать предписание об устранении нарушения. В случае невыполнения требований составляется административный протокол.

За амброзию можно получить штраф

Ответственность за нарушение правил благоустройства предусмотрена статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафов составляет:

для граждан – от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1700 гривен.

Одесситы, которые обнаружили амброзию или хотят получить консультацию по ее уничтожению, могут обратиться в КП «Міськзелентрест» по телефону: 048 788 61 72.

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