Согласно списку, обнародованному, в частности, в Телеграм-канале организации 26 февраля, в первую пятерку вошли одесские памятники – Александру Пушкину на Приморском бульваре, графу Воронцову на Соборной площади и колонна Александра ІІ в парке Шевченко.

Помимо этого, в планах – демонтировать памятники Ивану Черняховскому и Льву Толстому, а также бюст маршала Малиновского.

«Часть из них будет демонтирована уже в марте/апреле этого года. Процесс не останавливается», – заявляют активисты.

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, нужен ли городу памятник Лесе Украинке в Одессе и где он должен быть установлен.

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