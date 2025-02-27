Согласно списку, обнародованному, в частности, в Телеграм-канале организации 26 февраля, в первую пятерку вошли одесские памятники – Александру Пушкину на Приморском бульваре, графу Воронцову на Соборной площади и колонна Александра ІІ в парке Шевченко.
Помимо этого, в планах – демонтировать памятники Ивану Черняховскому и Льву Толстому, а также бюст маршала Малиновского.
«Часть из них будет демонтирована уже в марте/апреле этого года. Процесс не останавливается», – заявляют активисты.
Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, нужен ли городу памятник Лесе Украинке в Одессе и где он должен быть установлен.
Читайте также:
- В Одессе хотят демонтировать мемориальную доску воину-афганцу (фото);
- В Одессе «деколонизируют» старинную пушку возле мэрии;
- В Одессе демонтировали памятную плиту в честь погибших моряков-подводников.