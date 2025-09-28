Ключевые моменты

Памятник Макару Посмитному был одним из объектов, запланированных к демонтажу в рамках декоммунизации и очистки городского пространства от символов прошлого.

Макар Анисимович Посмитный был председателем колхоза, дважды Героем Социалистического Труда, одним из прославленных советских аграриев Одессы и области.

Улицу Посмитного, расположенную в Приморском районе, в 2024 году официально переименовали в Балтиморскую в честь города-побратима.

Демонтаж памятника Посмитному в Одессе

То, что произошло с памятником Макару Посмитному, вряд ли можно назвать демонтажем. Бюст сбросили с постамента, при этом у него откололась часть головы. Обломки памятника до сих пор остаются на месте.

Об этом можно судить по фото и видео, которые публикуют одесские паблики. И хотя памятник официально включён в список объектов, подлежащих удалению из публичного пространства города, вряд ли такое варварское снос можно назвать официальной процедурой.

Ни одна из официальных или общественных организаций не сообщала, что именно они снесли памятник.

В целом, по решению городской власти и исполкома, управление капитального строительства горсовета получило задание разработать проекты демонтажа или переноса 19 объектов, среди которых был и памятник Посмитному. Все они должны быть перемещены в специально отведённое место. Предварительно — это парк Савицкого.

Ранее, в 2024 году, в Одессе переименовали улицу Посмитного. Она стала Балтиморской. Предварительно такое решение поддержала городская общественность. В голосовании на портале «Социально активный гражданин» за новое название «Балтиморская» отдали голоса 166 пользователей, против — 136.

Демонтаж памятников и переименование топонимов происходят в рамках масштабной кампании по деколонизации и декоммунизации украинского публичного пространства.

Кем был Макар Посмитный

Макар Анисимович Посмитный родился в 1895 году в селе Джугастрово (ныне Одесская область). В советское время он был известным аграрным деятелем: возглавлял колхоз, внедрял инновации в сельском хозяйстве, высаживал защитные лесополосы для сохранения чернозёма. Благодаря его заслугам он дважды получил звание Героя Социалистического Труда.

В соцсетях и среди активистов снос вызвал разные реакции: одни считают это логическим продолжением процесса декоммунизации, другие — нарушением памяти о локальной истории.

Также медиа и пользователи соцсетей отмечают, что снос памятника произошёл без широкой огласки или комментариев со стороны городской власти.

