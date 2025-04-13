Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
Судя по опубликованным фото, на памятнике появились надписи «оккупант» и свастика рашистов – буква «Z».
Напомним, что это далеко не первая «акция» подобного рода: в марте прошлого года на памятнике появилась надпись «Коммунист на…й».
Ранее бюст Малиновскому также «промаркировали» буквой «Z» – тогда это сделал одесский художник Ярослав Войцеховский. Свой поступок он объяснил желанием привлечь внимание властей к процессу декоммунизации, поскольку памятнику «представителю кровавого красного режима» в Одессе не место.
Кто такой Родион Малиновский
Родион Малиновский родился 22 ноября 1898 года в Одессе. Командовал операцией по выбиванию румынских войск из Одессы в 1944 году.
Стоит напомнить, что до мая 2023 года в Одессе был Малиновский район, однако депутаты горсовета поддержали предложение о переименовании его в Хаджибейский.
Читайте также:
- В Одессе появится памятник Лесе Украинке: где его установят;
- В Одессе остается наибольшее количество памятников Пушкину;
- Что хотят деколонизировать активисты в Одессе – опубликован список.