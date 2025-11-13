Ключевые моменты:

Саша Корень решила не нанимать адвоката из-за высокой стоимости услуг.

Искусственный интеллект помогал ей составлять документы и формулировать аргументы.

Суд признал ее иск и удовлетворил требования журналистки.

Журналистка из Одессы выиграла суд с помощью искусственного интеллекта

В Одессе произошел уникальный случай для украинской судебной практики. Журналистка и блогер Саша Корень самостоятельно выиграла судебное дело, консультируясь с искусственным интеллектом ChatGPT, пишет Інтент.

По словам Саши, она решила не нанимать адвоката, поскольку услуги профессионалов стоили около 1 000 долларов. Вместо этого журналистка воспользовалась платной версией ChatGPT за 199 гривен, чтобы получить советы по юридическим документам и ходу процесса.

ИИ помогал ей структурировать тексты, подсказывал юридические формулировки и помогал правильно составить исковое заявление. При этом все документы Саша проверяла лично, чтобы избежать ошибок и не нарушить конфиденциальность.

Как проходило дело

Суть судебного спора касалась подтверждения смерти отца журналистки, который умер в России. Александра узнала об этом в апреле 2024 года и получила российское свидетельство о смерти, но без апостиля — документ не имел юридической силы в Украине.

Не найдя доступного адвоката, она решила действовать самостоятельно. По словам Саши Корень, искусственный интеллект помогал ей упорядочивать документы, редактировать тексты и подбирать юридические формулировки, но все ключевые решения — что именно подавать в суд и как строить аргументацию — она принимала самостоятельно.

Журналистка отметила, что внимательно проверяла каждое заявление, ведь ИИ тоже может ошибаться, а кроме того, важно сохранять конфиденциальность личных данных.

Первое заявление суд отклонил, предоставив пять дней на исправление, однако после доработки документы приняли. 24 октября суд удовлетворил ее иск.

Саша добавила, что положительный опыт вдохновил ее и дальше использовать искусственный интеллект как помощника в простых делах — например, при подаче административных исков, взыскании алиментов и решении гражданских споров.

Этот случай стал новаторским примером применения ИИ в юридической практике. Он показывает потенциал частичной автоматизации судебных процессов, что может облегчить доступ к правосудию для тех, кто не может оплатить услуги адвоката. Однако специалисты подчеркивают — искусственный интеллект пока не способен заменить профессионального юриста.

