Temu: что скрывает китайский маркетплейс и действительно ли там большие скидки

Что такое Temu и откуда он появился?

Temu — китайский интернет-магазин, предлагающий широкий ассортимент товаров по низким ценам для покупателей по всему миру. Платформа была запущена в 2022 году в Бостоне (США), но является продуктом одной из крупнейших китайских компаний PDD Holdings (конкурента AliExpress). Temu завоевал популярность благодаря настойчивой рекламе в интернете, предлагая бесплатную доставку в любую точку мира. Сегодня услугами Temu пользуются в 49 странах, в том числе и в Украине.

Пользоваться Temu достаточно просто. Маркетплейс напоминает украинские онлайн-платформы Shafa.ua, Rozetka или OLX.ua, где продавцы размещают свои товары. У Temu есть приложение и сайт, которые имеют официальную украинскую версию. Регистрация также проста: нужно указать имя, электронную почту или номер телефона.

Что интересного на китайском сайте?

Стоит сразу отметить, что на Temu представлено настолько много товаров, что уже с главной страницы начинаешь бесконечно прокручивать вниз. Однако самый интересный ассортимент Temu — это разнообразные бытовые мелочи, одежда, бытовая техника. Например: ванночка для зубных протезов — 55 гривен (вместо 329 гривен), набор инструментов (46 предметов) — 470 гривен (вместо 836), автомобильный пылесос — 156 гривен (вместо 569 гривен) и многое другое.

Кроме привлекательных цен, Temu предлагает новому пользователю «индивидуальный» подарок за регистрацию. Например, выберите какой-то из предложенных товаров, и вы получите еще три в подарок. Отказаться от предложения невозможно. Для тех, кто уже зарегистрирован, Temu тоже все время предлагает какие-то «вкусности». Сейчас актуальны купоны: нажимаете на колесо удачи, и вам обязательно выпадает «джекпот» до шести тысяч гривен. Далее расскажем, на самом ли деле это все работает.

Как на самом деле работает Temu?

Шаг ПЕРВЫЙ. Ищу товар

Если честно, сначала ориентироваться на Temu довольно трудно. На тебя сразу наваливается огромное количество разнообразных товаров по невероятно низким ценам: носки по 10 гривен, кухонные принадлежности по 50 гривен, украшения за 20 гривен и многое другое. Однако, чтобы найти конкретную вещь, достаточно указать ее название в поиске. Кроме того, на сайте есть фото-сканер, который помогает находить вещи по изображению. В качестве эксперимента я решила заказать зимнюю обувь.

Шаг ВТОРОЙ. Знакомство с товаром

Из большого ассортимента я выбрала самый дешевый акционный товар за 315,85 гривны (без скидки — 628 гривен). Открыла профиль продавца, почитала отзывы, в том числе и от украинских потребителей. Увидела общую оценку товара — 4,5 из 5 баллов, выбрала нужный размер обуви и добавила в корзину. Надо заметить, что на Temu нельзя сохранять товары для просмотра позже.

Шаг ТРЕТИЙ. Оформляю заказ

Как только я нажала на корзину, Temu предложил принять участие в беспроигрышной игре: нужно нажать на колесо, которое выдаст купон с денежным призом от 827 до 4000 гривен. Мне выпала максимальная сумма. После этого Temu предложило приобрести три любых товара из определенной подборки, чтобы активировать купон. На это дается ограниченное время, иначе купон сгорит. Я выбрала товары, добавила в корзину, но общая сумма заказа превысила 1300 гривен.

Оформлять его я не стала и удалила товары из корзины. Впоследствии я заметила, что товары для активации купона имели не самую низкую, а среднюю или даже завышенную цену.

Шаг ЧЕТВЕРТЫЙ. Завершаю покупку

Оформить заказ с одним товаром мне также не удалось. Оказалось, что минимальная сумма должна быть 415 гривен. Поэтому добавила флисовые кухонные полотенца по 140 гривен за четыре штуки. Далее я указала номер телефона, адрес и почтовый индекс, выбрала способ доставки: «Новая почта», «Укрпочта» или Meest. Мне сообщили примерное время ожидания заказа (например, с 17 октября по 2 ноября). Я сразу осуществила онлайн-оплату и оформила заказ.

Шаг ПЯТЫЙ. Получаю посылку

Что ж, будем откровенны: от обуви за семь долларов чего-то особенного не ожидаешь. Моя посылка с Temu пришла в отделение «Новой почты» за 10 дней, что приятно удивило. При распаковке обувь и полотенца были в относительно нормальном состоянии и приемлемого качества, без лишних запахов. Но неприятность в том, что на Temu перепутали размер, и мне прислали на четыре размера больше. А полотенца, оказалось, можно купить в местных магазинах по 15 гривен за штуку. Вот такой получился первый опыт заказа на Temu, как по мне, немного забавный.

Что говорят о Temu в глобальном мире?

Отношение к новому китайскому маркетплейсу в мире противоречивое. Обычные пользователи без проблем пользуются платформой, несмотря на то, что большинство товаров китайского производства. Temu привлекает огромным ассортиментом и большими скидками. Кроме того, на платформе можно оставлять реальные отзывы и следить за продавцами. Доставка является бесплатной и быстрой, чем Temu отличается от конкурентов. Компания также активно привлекает блогеров в рекламных кампаниях, в том числе и украинских, а потребителям предлагает акции и бонусы.

Что же с этой платформой не так? Работа Temu вызывает беспокойство в государственных структурах США и ЕС, которые видят в онлайн-магазине угрозу. Так, ЕС начал официальное расследование в отношении Temu по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах, возможной продаже нелегальной продукции и манипуляции потребителями с помощью рекламы. Среди других претензий — отсутствие детальной информации о составе товаров, что может быть опасным, недостаточная защита несовершеннолетних пользователей, а также использование дешевого труда для снижения стоимости. В США Temu подозревают в сборе данных пользователей в пользу китайских властей — как когда-то с ТикТоком. А также в подделке товаров и игнорировании стандартов безопасности. Но все эти факты — пока предположения, и конкретных доказательств до сих пор нет.

Стоит ли делать покупки на Temu?

По результатам нашего эксперимента, можно сказать, что Temu работает как обычная онлайн-платформа для продажи товаров. Процесс оплаты и сбор личных данных происходят по стандартным правилам, как и на других сайтах. Впрочем, возможны проблемы с качеством товаров, что вообще распространено для интернет-покупок. Это правда — детальное описание товаров обычно отсутствует, зато есть фото и видеообзоры. Я также заметила, что Temu использует психологические приемы: рядом с ценой товара всегда указывают размер скидки и реальную цену в скобках. Это делается для создания впечатления выгодного предложения. Купоны и акционные предложения в основном являются лишь «приманкой».

Если у вас получилось воспользоваться купонами Temu, напишите о своем опыте в комментариях на сайте «Одесской жизни» или на страницах в социальных сетях.

Пользоваться ли Temu — это индивидуальный выбор. Мы рекомендуем внимательно изучать отзывы и просматривать фото товаров от реальных покупателей.

Что говорят о Temu украинские пользователи?

Ksenia Nemykina: Приложение хорошее и отправляет во все точки Украины без проблем. Много рекламы и сообщений, акции почти не работают.

Анастасия Рожкова: Приложение изобилует ненастоящими розыгрышами. Предлагают купить восемь товаров, из которых три будут бесплатными. Только при выборе товара отзывы на него не посмотришь, есть только «рекомендованные отзывы», которые подозрительно положительные.

Иванов Руслан: Это мой первый опыт покупок на этом сайте. Товар получил целым и невредимым и работоспособным, согласно заявленным характеристикам. Хотелось бы быстрее получать. Радует бесплатная доставка.

Влад Чернов: Ложь. «Установите наше приложение и получите в подарок набор ключей». Установил. Оказалось, что просто так подарок получить нельзя.

Ксения Дементий: Очень удобное приложение, есть, конечно, продавцы, которые продают несуществующие товары. Но это не частые случаи, быстрая доставка, и низкие цены, вещи качественные, на вид, как на картинке.

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