А ты кликаешь хомяка? Почему вокруг этой игры такой ажиотаж и сколько там можно заработать

Имея большой опыт в мире криптовалют и понимая суть происходящего, все же не решался попробовать, считая все это бессмысленным. Как по мне, куда проще купить тот же биткоин и заработать на скачке курса, чем просиживать часами перед телефоном, собирать монеты и надеяться, что в будущем курс не рухнет сразу же при размещении на бирже.

Прежде чем писать об этом проекте, решил на себе испытать, что же это за игра такая и на двое суток ушел в нее по полной программе.

В чем суть игры Hamster Kombat

Стоит отдать должное разработчикам. Игра действительно затягивает. По своей сути она чем-то напоминает смесь некогда популярных огородных ферм и монополии.

Поначалу я жал на хомяка очень активно, но уже к середине вторых суток кликание по экрану стало абсолютно бессмысленным. За два часа, ничего не делая, я зарабатываю виртуальных монет больше, чем тапанием по экрану в течение дня. И это только второй день — дальше будет намного больше!

Поэтому мне сложно понять, почему так «завирусилась» эта игра. Почему люди покупают телефоны десятками, запускают автокликеры, ставят будильники и по расписанию заходят в эту игру. Возможно, они не понимают ее суть, а может быть настолько на нее «подсели», что уже не могут остановиться.

К тому же кликание по экрану вовсе не безлимитное. У игрока есть энергия, которая расходуется где-то за 30 секунд активных нажатий и на ее полное восстановление требуется еще около 10 минут. Можно нажимать постоянно по мере пополнения энергии, но в таком случае игрок просто не отрывает рук от телефона.

Главная цель в игре Hamster Kombat — покупка карточек, которые автоматически начисляют монеты на игровой баланс. Чем больше их купить, тем больше будет начислений и больше можно будет реинвестировать в них же. И так до бесконечности. Но и тут не все так просто. Если не заходить в игру три часа подряд, весь процесс становится на паузу до тех пор, пока игрок снова не окажется в игре.

Дополнительно в игре присутствуют все типичные атрибуты для вовлечения в игровой процесс — прокачка уровня, ежедневные награды, пополнение энергии каждый час, азбука морзе, комбо-карты и т.д. Таким образом игра вынуждает игроков постоянно быть в сети, а пока они это делают, восстанавливается энергия и параллельно идут нажатия по хомяку.

Airdrop или почему в игре нет доната

В современных играх уже давно стало нормой покупать игровые ценности за реальные деньги и логика здесь проста — зарплата разработчиков. Но хомяк не просит денег. Никаких тебе усилителей, ускорителей и прочих преимуществ за реальные деньги. Вообще ничего!

А все потому что это не совсем игра. Да, визуально и технически вы играете, но в мире криптовалют этот процесс называется Airdrop — бесплатная раздача монет для привлечения внимания к проекту. Их всегда раздавали за лайки, подписки, репосты и т.д.

Криптовалюты на биткоине не заканчиваются — их тысячи. Обычно за ними стоит какой-то проект, имеющий реальную полезную ценность, а криптовалюты служат для привлечения инвесторов: предварительная продажа «избранным» на ICO, распродажа тем, кто успел и бесплатная раздача сущих копеек.

Но за этой игрой ничего нет — это пустышка — очередной мем-коин. Найти для нее инвесторов не возможно, а как-то прорекламировать традиционным способом тоже смысла не имеет. Поэтому разработчики придумали гениальную схему — привлечь аудиторию через игру.

Игрокам обещают, что в будущем игровые ценности будут обмениваться на реальную криптовалюту. Ее запустят на блокчейне TON (The Open Network), разработанную платформой Telegram. Уже сейчас можно привязать свой кошелек к игровому аккаунту.

Кто такой «хомяк» в мире криповалют

Хомяками называют новичков, которые ничего не понимают и часто допускают ошибки. Новички, подобно мелким грызунам пожирают все, что им предлагают и всегда воспринимают на веру то, что требует стратегии и холодного расчета.

Не совсем понятно, это такой стеб над игроками или намек на будущее проекта.

Создатели хомяка из россии

Адрес сайта игры — hamsterkombat.io зарегистрирован у крупнейшего российского регистратора доменных имен RU-Center и до последнего момента о создателях вообще ничего не было известно.

Однако на днях издание The Bell опубликовало инсайд, в котором указывается, что к созданию игры приложил руку серийный российский IT-предприниматель Эдуард Гуринович, основатель компаний CarPrice и CarMoney и участник рейтинга Forbes «30 до 30». Кроме того, как утверждается в материале The Bell, в числе бенефициаров проекта есть и сам Telegram, но добавляется, что интерес Телеграм не к самой игре, а скорее к продвижению самого мессенджера с ее помощью.

Таким образом, за Хомяком стоит большая команда и немалые деньги. Курирует ли этот проект «рука кремля» — не думаю. По крайней мере изначально точно такого не было! Но все могло измениться из-за повышенной популярности проекта. Ведь «отжимать» бизнес и деньги российские силовики у своих граждан умеют очень хорошо.

В любом случае, поддержка такого проекта — это фактическое финансирование войны в Украине через будущие налоги в российский бюджет от разработчиков.

Notcoin или откуда скопировали идею Хомяка

До Hamster Kombat была идентичная игра — Notcoin, где вместо хомяка нажимали на монету. При этом все сходятся во мнении, что Хомяк нарисован гораздо качественнее.

Мало того, проект Notcoin успешно вышел на торги, курс монеты не рухнул до трех нулей после запятой, получил небольшой рост и зону поддержки на уровне 1,5 цента.

Стоит также учесть, что монета NOT торгуется на крупнейших криптовалютных биржах, вроде Binance, Bybit и т.д.

Что будет дальше с Hamster Kombat

Подходя к написанию статьи скептически, собирался в таком же ключе ее и закончить. Но как бы я не хотел раскритиковать данный проект, все же у него есть шанс.

На сайте игры в родмапе на июнь запланировано предварительное размещение монеты на бирже — настройка процессов, а уже в июле будет проходить генерация первых токенов в блокчейне. Это вообще ничего не значит, но процесс уже будет запущен.

В качестве положительного аргумента служит и заключение партнерства с одной из малоизвестных бирж. Фактически это гарантия того, что монета выйдет здесь на торги. Т.е. игроки смогут обменять свой игровой баланс, на криптовалюту в аккаунте биржи.

Два ключевых сценария дальнейшего развития

Эти сценарии возможны лишь после того, как Хомяк из игры превратится в реальную криптовалюту. Но вероятность того, что монету не выведут на реальные торги минимальна — в этом нет смысла. Если только ничего не помешает, например, не смогут договориться с биржами или случится какой-то форс-мажор. Что тоже не маловероятно.

Сценарий обвала

Монета выходит на торги и все, что было накоплено игроками в моменте выставляется на продажу. По законам рынка, если не найдется покупатель — цена рухнет.

Таких примеров в мире криптовалют очень много, но так же много и обратных примеров, когда свежие монеты начинали расти и до сих пор успешно торгуются. Например, тот же Notcoin. Ему пророчили крах сразу после выхода на биржу, но как можно заметить на графике выше, монета быстро пришла в себя и ее курс стабилизировался.

Сценарий роста

Грамотная финансовая политика, постепенная конвертация монет из игры на биржу не позволит игрокам «вывалить» на рынок все и сразу. В таком случае велик шанс, что монета удержится и будет неплохо торговаться.

В любом случае, что будет дальше не знает никто. Уверен, разработчики желают всего наилучшего своему проекту и уже мечтают, как будут «грести бабло лопатой». Но от них зависит лишь часть успеха.

Одно известно точно — цена монеты в ее популярности. За ней нет ничего и крупный капитал, который, по сути, и формирует рынок торговать ее будет только ради спекуляции.