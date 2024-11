Искусственный интеллект уже на вашей кухне: как и зачем пользоваться новой технологией?

Что такое ИИ и как он работает?

Искусственный интеллект (ИИ) — это технология, которая позволяет машинам выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта: распознавание речи, понимание текстов, принятие решений, анализ данных и многое другое. В отличие от традиционных компьютерных программ, ИИ способен адаптироваться и совершенствоваться, «учиться» со временем, анализируя опыт и новую информацию. ИИ работает на основе алгоритмов и моделей машинного обучения, которые обучаются на большом объеме данных. Например, модель распознавания речи может быть обучена распознавать тысячи примеров голосовых команд, чтобы точно понимать различные акценты, тембр и интонации.

Чем ИИ поможет вам?

Организация дел

ИИ-программы могут помочь организовывать задачи и дела. Например, Google Assistant может создавать напоминания, отвечать на вопросы, сообщать о погоде или будить по утрам. Вы также можете использовать его для планирования маршрута до работы с учетом пробок.

Обучение

ИИ-программы, такие как Duolingo, могут помочь изучать иностранные языки, подстраивая задания к вашему прогрессу. Chat GPT можно использовать для подготовки к экзаменам, создания тезисов к выступлениям или объяснения сложных тем.

Сохранение времени и автоматизация

Многие пользователи используют IFTTT (If This Then That) — приложение, которое автоматизирует действия между различными сервисами. Например, можно настроить автоматическое копирование всех фотографий с телефона в облачное хранилище или получение напоминания о выходе на работу на основе погоды.

Финансовый контроль

ИИ также помогает управлять финансами. Программы вроде Mint или Spendee анализируют расходы и предлагают способы экономии. Они помогут следить за тем, на что тратятся средства, и создавать финансовые отчеты.

Здоровье и спорт

MyFitnessPal использует ИИ для анализа диеты, расчета потребления калорий и отслеживания физических упражнений. Приложение может помочь вам составить план питания и физических нагрузок на основе ваших индивидуальных целей.

Развлечения и творчество

ИИ-программы, такие как Canva, помогают создавать графику для социальных сетей, постеры, открытки и тому подобное. Canva использует ИИ для создания дизайнов на основе ваших предпочтений. Другие приложения, такие как Jukedeck, генерируют музыку для видео, а Chat GPT может создать сценарии или помочь с идеями для блога.

Социальные сети и маркетинг

Инструменты на основе ИИ, такие как Hootsuite или Buffer, помогают в планировании публикаций, а также в анализе эффективности контента в социальных сетях. Они предлагают лучшее время для постинга и оптимизацию для целевой аудитории.

Поддержка для пенсионеров

ИИ может быть полезным для пенсионеров во многих сферах повседневной жизни, помогая им лучше ориентироваться в современном цифровом мире, поддерживать связь с семьей и друзьями, а также развиваться. Вот несколько способов, как, например Chat GPT, который можно скачать в Play Market или Appstore, может пригодиться:

Общение и социализация: Chat GPT может поддержать дружескую беседу, помочь сформулировать сообщения для родных или друзей.

Доступ к информации: Если у человека старшего возраста возникают вопросы о здоровье, путешествиях, увлечениях или рецептах, приложение может дать полезные советы, подсказать, где найти дополнительную информацию, или объяснить сложные термины простыми словами.

Поддержка здоровья: Chat GPT может напоминать о важности правильного питания, предложить рецепты полезных блюд, подсказать, как организовать режим дня или как оставаться активным в почтенном возрасте.

Освоение новых технологий: Если возникают трудности с телефоном, компьютером или другими гаджетами, Chat GPT может объяснить, как пользоваться устройствами и программами. Также он может подсказать, как работают современные сервисы, такие как онлайн-банкинг, видеосвязь и другие.

Организация домашних дел: Chat GPT поможет создать список дел, напомнить о важных датах или подсказать, как облегчить уборку, уход за растениями, домашние рецепты и даже подскажет советы по экономии.

Обучение и развлечения: Пенсионеры могут использовать Chat GPT для обучения новым вещам — например, изучать иностранный язык, читать короткие статьи на интересные темы, решать логические задачи или даже писать воспоминания.

Психологическая поддержка: Chat GPT может поддержать в минуты грусти или одиночества, дать советы по снижению стресса или подсказать техники для поддержания психологического комфорта.

Бесплатные программы, которые доступны каждому

Chat GPT — текстовый помощник.

Grammarly — проверяет грамматику, орфографию и стиль текстов.

Google Lens — распознает объекты и текст с помощью камеры смартфона. Поможет перевести тексты, распознавать растения, сканировать QR-коды и даже найти информацию об объектах в реальном времени.

FaceApp — редактирует фотографии, например, может изменить прическу, добавить улыбку или очистить кожу.

Youper — приложение для проведения коротких сессий саморефлексии, которое помогает отслеживать эмоциональное состояние.

*Бесплатные версии имеют уменьшенный выбор функций.

Как написать запрос, чтобы получить корректный ответ?

Четкость: Сформулируйте конкретные вопросы.

Контекст: Добавляйте детали, если нужно.

Лаконичность: Избегайте лишних слов.

Пошаговость: Разбивайте сложные запросы на части.

Уточнения: Задавайте дополнительные вопросы, если ответ не удовлетворяет.

Формат: Укажите стиль или структуру ответа (письмо, сообщение, пост).

Достоверность: проверяйте факты, даты, суждения.

А чтобы результат работы был качественным и достоверным — советуем пройти обучение по формированию запросов. Такие советы есть в профильных группах во всех соцсетях, к тому же Министерство экономики Украины, Минцифра и Google Украина, запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ.

Приобщиться к обучению можно здесь: https://grow.google/intl/ua/ai-trainings/

