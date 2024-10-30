«Национальный кэшбек»: как получать деньги за покупки?

Что такое национальный кэшбек?

Правительственная программа «Национальный кэшбек» стартовала 2 сентября и позволяет получать 10% потраченных средств за покупку украинских товаров. Начисление осуществляется на специальный счет, а сумма кэшбэка может составлять от двух гривен до трех тысяч гривен в месяц.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

открыть специальную банковскую карту для накопления кэшбэка;

покупать товары украинских производителей, участвующих в программе;

оплачивать покупки основной картой, подключенной к программе.

Если покупка соответствует условиям, кэшбэк появится в приложении «Дія» в течение 24 часов, а вот зачисление на кэшбэк-карту происходит ежемесячно до 20-го числа. Наличными кэшбэк снять невозможно. Средства можно направить на безналичную оплату медицинских услуг, спорта, кино, ресторанов, коммуналки, транспорта, мобильной связи или поддержать ВСУ или приобрести военные облигации. Программа будет действовать до конца 2025 года.

Какие товары и торговые марки участвуют в программе?

В рамках программы национального кэшбэка обещают денежную награду не только за приобретение определенных товаров украинского производства, но и некоторых лекарственных и медицинских изделий. Не участвуют в программе подакцизные товары, за исключением алкогольных напитков без добавления спирта.

К правительственной программе уже присоединились как региональные, так и всеукраинские торговые сети: «Сильпо», «Таврия В», «Блеск&Ведро», АТБ, «Копейка», «Аврора», «Эпицентр», «Новая линия», «Антошка», Auchan, Comfy, «Аптека Доброго дня», «Цитрус», Eva. Также кэшбек действует в сетях АЗК «ОККО», WOG и «Укрнафта» (скорее всего, на товары, которые продаются в мини-маркетах на заправках).

Среди отдельных торговых марок, участвующих в программе: «Рошен», «Галичина», «Волошкове поле», «Яготинское», «Украинская звезда», «Ясенсвит», Jacobs, Giulia, «Хуторок», «Полная чаша», «Премия», «Олейна», SHABO, Konti и другие. Еще около 200 магазинов и торговых сетей готовятся к подключению.

Как подключиться к национальному кэшбэку?

Присоединиться к программе можно через приложение «Дія». Для этого сначала необходимо открыть специальный счет в банке. Это можно сделать через мобильные приложения: Аккордбанк, А-Банк, ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank (АО «Универсал Банк»), Sense Bank, ПУМБ, УКРСИББАНК, УКРГАЗБАНК, БАНК ГЛОБУС, БАНК КРЕДИТ ДНЕПР. Если у вас нет возможности воспользоваться услугой онлайн, это можно сделать в отделении банка.

Далее пошаговая инструкция, как это сделать самостоятельно:

Откройте приложение своего банка, например, «Приват24». На главной странице должно появиться предложение создать карту «Кэшбэк «Сделано в Украине».

Ознакомьтесь с условиями открытия карты и нажмите «Продолжить», соглашаясь со всеми пунктами. Если возникнут задержки из-за нагрузки на сервер, попробуйте позже.

Подпишите документы виртуально: это можно сделать цифровой подписью или кодом из СМС, который придет на ваш номер телефона (самый простой вариант).

Введите код или загрузите подпись, нажмите «Продолжить» и дождитесь завершения операции. После подтверждения карта станет доступной.

В сообщении нажмите на ссылку для перехода к «Действиям». В меню «Сервисы» выберите «Национальный кэшбек» и нажмите «Начать», чтобы активировать вашу карту.

В «Действия» вы сможете накапливать бонусы и просматривать историю покупок. Если карта не отображается, обновите приложение.

Обратите внимание!

В вашем приложении будет две банковские карты. Текущая карта — это ваша основная карта, которой нужно рассчитываться за продукцию, подключенную к программе. Та карта «Кэшбек «Сделано в Украине» — именно на нее будут начислены денежные бонусы. В дальнейшем вы сможете использовать эту карту для оплаты.

Собственный опыт: как на самом деле работает программа национального кэшбэка?

Чтобы проверить, как на самом деле работает правительственная программа накопления национального кэшбэка, корреспондентка «Одесской жизни» решила протестировать это на собственном опыте.

3 сентября я активировала карту с национальным кэшбеком, которая автоматически появилась в приложении «Приват24». Сначала это показалось неудобным, ведь у меня была карта от другого банка, которой активно пользовалась. Но, к сожалению, этот банк не является участником программы. Поэтому для покупок теперь необходимо было иметь средства именно на карте «Приват». Кроме того, я привыкла пользоваться наличными, а онлайн-платежи обычно применяла только для оплаты некоторых услуг. Итак, ради эксперимента в течение месяца (три дня в неделю) я покупала один и тот же товар с пометкой национального кэшбэка — это была молочная продукция.

Изначально в магазинах не всегда можно было найти эти пометки. Информацию о товарах-участниках приходилось искать самостоятельно на прилавке или на официальном сайте программы. Это было очень трудно, ведь в списке более 30 тысяч торговых марок и более 200 тысяч товаров. Товары не разделены даже по группам — все вперемешку: от бытовой техники до картофеля, свинины или лимона.

Только в конце сентября в магазинах начали появляться специальные пометки на товарах — «Национальный кэшбэк», «Сделано в Украине» или «Поддерживай украинское». Также заработал сканер товаров на сайте madeinukraine.gov.ua. Теперь, используя камеру смартфона, можно быстро проверить, участвует ли товар или бренд в программе. Это значительно упростило процесс и даже вызвало любопытство — захотелось проверить все товары на полках магазинов. Тем более каждый день список товаров и торговых марок меняется.

Инструкция по использованию сканера штрих-кодов

Чтобы узнать, можно ли получить кэшбек за конкретный товар, откройте сайт «Сделано в Украине» по ссылке — madeinukraine.gov.ua. На главной странице нажмите кнопку «Национальный кэшбек» и выберите «Как проверить товар». Далее вы можете воспользоваться поиском на сайте, введя название производителя или товара. Это удобно делать с планшета или компьютера. Для удобства со смартфона лучше включить сканер штрих-кодов.

Нажмите на значок камеры для активации сканера, затем нажмите кнопку «Сканировать» и наведите камеру смартфона на штрих-код товара.

Если товар или торговая марка участвуют в программе, на экране появится сообщение: «Товар есть в программе!» и краткое описание (например: тапочки домашние, женские, р. 40). Если товар не подпадает под кэшбэк, информация о нем будет отсутствовать.

Поступление кэшбэка: как это происходит?

Когда я осуществляла оплату продукта с карты «Приват24», около месяца я не получала никаких бонусов ни в приложении «Дія», ни на карту кэшбэка. Только 14 октября мне в приложение «Приват24» пришло сообщение: «Скоро зачисление кэшбэка от государства». Тем временем в приложении «Дія» появился мой первый накопленный кэшбэк — 5 гривен 13 копеек. Также информация о том, в каком магазине был начислен кэшбэк.

Возможно, это был сбой в программе, ведь по правилам денежный бонус должен поступать в течение суток. Теперь все хорошо. Как только средства поступят с «Дії» на карту кэшбэка, их можно будет использовать на собственные нужды или продолжить накапливать.

Делаем вывод

Программа национального кэшбэка работает, но есть нюансы, которые требуют доработки. При подключении карты кэшбэка приложение банка может зависать, а денежные бонусы не всегда поступают сразу или не отображаются. Программой проще пользоваться тем, у кого есть смартфон. У других людей могут возникнуть трудности с подключением к кэшбэку и поиском нужных товаров.

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