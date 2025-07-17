Ключевые моменты:

В Тилигульском и Хаджибейском лиманах Одесской области зафиксирована массовая гибель рыбы и креветок;

Экологи считают, что причины – жара, нехватка кислорода, подъем сероводорода и снижение уровня воды;

Инспекторы проводят забор проб воды и контролируют ситуацию.

Об этом сообщает на своих страницах в соцсетях Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

«16 июля 2025 года на территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский» выявлена массовая гибель водных биоресурсов. Погибшие черноморские кефали, бычки, атерина и креветки покрывают побережье лимана – от орнитологического заказника «Коса Стрелка» до верховья водоема», – отмечается в сообщении.

Основные причины гибели рыбы и креветок, по мнению специалистов, это:

высокая температура воды;

снижение уровня растворенного кислорода;

поднятие сероводорода из донных слоев;

снижение уровня воды вследствие слабого притока из реки Тилигул и Черного моря.

Как сообщается, экоинспекция проводит отбор проб воды для лабораторного анализа и дальнейшего выяснения всех причин гибели водной фауны.

«Ситуация находится под контролем. О развитии событий сообщим дополнительно», – добавили экологи.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Черном море снова активизировались скаты-хвостоколы.

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