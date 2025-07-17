Ключевые моменты:
- В Тилигульском и Хаджибейском лиманах Одесской области зафиксирована массовая гибель рыбы и креветок;
- Экологи считают, что причины – жара, нехватка кислорода, подъем сероводорода и снижение уровня воды;
- Инспекторы проводят забор проб воды и контролируют ситуацию.
Об этом сообщает на своих страницах в соцсетях Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
«16 июля 2025 года на территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский» выявлена массовая гибель водных биоресурсов. Погибшие черноморские кефали, бычки, атерина и креветки покрывают побережье лимана – от орнитологического заказника «Коса Стрелка» до верховья водоема», – отмечается в сообщении.
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Основные причины гибели рыбы и креветок, по мнению специалистов, это:
- высокая температура воды;
- снижение уровня растворенного кислорода;
- поднятие сероводорода из донных слоев;
- снижение уровня воды вследствие слабого притока из реки Тилигул и Черного моря.
Как сообщается, экоинспекция проводит отбор проб воды для лабораторного анализа и дальнейшего выяснения всех причин гибели водной фауны.
«Ситуация находится под контролем. О развитии событий сообщим дополнительно», – добавили экологи.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Черном море снова активизировались скаты-хвостоколы.
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