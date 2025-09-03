Первым одесситом, родившимся в День города, стал малыш Эней

Ключевые моменты:

Первым новорожденным одесситом 2 сентября стал мальчик Эней, сын защитника Украины;

Малыш появился на свет в 00:55 2 сентября 2025 в роддоме №5;

Всего в День города в Одессе родился 21 малыш, включая пару близнецов.

Такую приятную новость сообщил сегодня городской голова Геннадий Труханов.

Малыш с весом 2670 г и ростом 48 см появился на свет в 00:55 в одесском роддоме №5. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

«Я поздравил всех родившихся в этот день мам и малышей и передал им подарки от города. Ибо рождение ребенка – это всегда символ жизни, любви и веры в будущее. Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми в мирном небе, а мы сделаем все, чтобы Одесса была комфортным и безопасным городом для каждой семьи», – поделился мэр Одессы в своем Телеграм-канале.

Он также сообщал, что в этом году именно 2 сентября в Одессе родился 21 младенец, в том числе пара близнецов. И теперь они будут праздновать свой день рождения вместе с родной Одессой.