Главные грехи вице-мэра Жемана: о чем рассказал депутат Одесского горсовета

Исполком Одесского горсовета покинул один из заместителей мэра — Дмитрий Жеман. Он курировал городской транспорт и городское хозяйство. Те сферы, с которыми все одесситы сталкиваются ежедневно.

Что хорошего сделал заместитель мэра Жеман

О том, с чем уже экс-вице-мэр справился, а в чем потерпел фиаско, в своем блоге рассказал депутат Одесского городского совета, председатель транспортной комиссии, Петр Обухов.

В посте политик сразу заявил, что увольнение Жемана — правильный шаг. И объясняет это “грехами” чиновника, о которых и рассказывает. Хотя, сначала отдает ему и должное — были в работе Дмитрия Жемана и успешные проекты.

“Думаю главное достижение – это запуск магистрального трамвайного маршрута №7 из Киевского района до конца Пересыпского (ранее — Суворовского). Это действительно большой проект, реализация которого заняла многие годы”, — написал Обухов.

И отметил другие положительные изменения в работе одесского электротранспорта при Жемане:

систематический ремонт старых трамваев;

производство трамваем Одиссей Макс;

обновление троллейбусного парка;

приобретение (еще не поступили в город) новых длинных трамваев по кредиту ЕБРР;

кое-где на остановках появились цифровые табло;

в трамваях и троллейбусах можно с помощью QR-кода оплатить проезд.

Но даже с опекаемыми Жеманом трамваями (он раньше руководил КП “Одесгорэлектротрнас”) не все гладко. Три года не ходит трамвай №18, маршрут №10 не соответствует потребностям горожан. Подробнее о трамвайных проблемах одесситов читайте в нашем материале: Транспортные страдания: в Одессе три трамвая убрали, еще один не ходит три года.

Также, но мнению Петра Обухова, Стало лучше уличное освещение — там появилось много новых экономичных LED-ламп. Закуплены уличные «пылесосы». Установленные желтые контейнеры для пластика. Есть некоторые положительные изменения в КП Теплоснабжение г. Одессы.

Жеман провалил сферу ЖКХ

А вот в сфере обслуживания жилых домов, как считает Петр Обухов, у Дмитрия Жемана случился полный провал.

Депутат пишет, что горсовет каждый год выделяет средства на разные работы в этой сфере. И каждый год департамент не в состоянии организовать закупки по бюджету.

“Из года в год одни те же проблемы. Корень их в том, что всеми закупками занимается один человек!” — написал Обухов.

И сразу привел пример с обслуживанием лифтов в высотных домах. В этом году из горбюджета выделили 150 млн. грн на закупку 101 нового лифта. Дело было в мае, и депутаты регулярно интересовались у Дмитрия Жемана — успевают ли с лифтами в этом году? Чиновники Жемана и он сам каждый раз говорили, что успевают. В итоге оказалось, что объявлены тендеры только на 39 лифтов из 101. А через три месяца конец года и сотню лифтов не то что установить, но и купить врядли успеют.

Также Петр Обухов приводит такую цифру: использование бюджета развития в сфере ЖКХ в этом году – менее 3%.

“Это полный провал! — возмущен депутат, — Уничтожена программа помощи вновь созданным ОСМД. По ней каждый дом, в котором создавали ОСМД, получал от города ремонтных работ на 200 тысяч гривен.”

Но главный грех Дмитрия Жемана, по мнению народного избранника, в том, что происходит в сфера коммунальных ЖКС.

“Это полная катастрофа. ЖКС почти ничего не делают в тех обслуживаемых домах. Годами собирают с людей деньги. За годы депутатства я видел десятки разбитых парадных, грязных дворов, изуродованных скамеек”, — написал он.

Но вместо того чтобы наладить работу ЖКС, сделать их прозрачными и подотчетными людям, их решили просто разорить.

Депутат отметил, что самые «лакомые» дома на основании фейковых собрании жильцов передали в обслуживание частным кампаниям. Вместо коммунального ЖКС «Черноморский» появилось частное ООО «Черноморский», вместо ЖКС «Портофранковское» теперь деньги собирает ООО «Порто франко».

“Одна только компания «Сервис плюс» обслуживает уже более 1000 домов! По данным журналистов, по большинству из этих компаний стоит именно господин Жеман”, — резюмирует Петр Обухов. Поэтом депутат не завидует преемнику Дмитрия Жемана на этой должности.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что из Одесской областной военной администрации уволился заместитель руководителя Роман Григоришин.

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