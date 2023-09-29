Вместо елок форма для охранников: в Одессе объявили новый тендер

«Елки» отменили, но вместо них в горсовете решили купить на 6,6 млн форму для муниципальной охраны. Возмущенные новым тендером волонтеры вновь выйдут на протест.

Об этом сообщила руководитель одесского БФ «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова на своей странице в facebook.

Она отметила, что в списке «необходимых» для муниципалов вещей значатся летние брюки и кепки.

“Ничего, что где-то на нуле в окопах, ребята покупают себе качественную форму самостоятельно. Мы будем заботиться о тех, кто может каждый день прийти домой, принять душ и постирать свои вещи”, — прокомментировала Катерина Ножевникова. Она заявила, что сдаваться не собирается и завтра снова выходит на акцию протеста.

Между тем в горсовете информируют, что в этом году в бюджете города на усиление обороноспособности предусмотрено 1 млрд 71 млн грн, из них — 139 млн грн. уже выделено.

Однако ни горожане ни депутаты не знают, пошли ли эти деньги на нужды военнослужащих. Так, во время обсуждения “военного” бюджета на сессии 27 сентября депутаты задались вопросом – из городской казны выделяются немалые средства, однако родственники военных жалуются, что защитники денег не видят.

Часть народных избранников предложила пригласить военных командиров, чтобы те отчитались, куда тратят финансы громады. Другая часть депутатов возмутилась, подчеркнул, что военные не имеют права информировать о своих закупках в целях безопасности.

Напомним, вот уже несколько недель подряд одесситы каждую субботу собираются перед зданием мэрии на Думской площади. Они требуют отменить сомнительные в дни войны многомиллионные тендеры и направить бюджетные средства на помощь ВСУ. Накануне инициатор акции, руководитель одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова выразила надежду, что акция в прошлую субботу – последняя.

«Одесская жизнь» писала, что мэрия отменила шестимиллионный тендер на закупку декоративных растений.

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