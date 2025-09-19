Ключевые моменты:

Зеленые помидоры на Привозе найти сложно, зато советы и рецепты всегда под рукой;

Цены на овощи: картофель 25–40 грн/кг, помидоры 25–90 грн/кг, огурцы 25–55 грн/кг, капуста 20–40 грн/кг;

Цены на фрукты: яблоки 35–70 грн/кг, бананы 60–80 грн/кг, гранаты 180–230 грн/кг, виноград 50–160 грн/кг;

Молочные продукты: яйца 30–90 грн/десяток, брынза 200–270 грн/кг, творог 100–160 грн/кг;

Мясо: говядина 250–290 грн/кг, свинина 200–300 грн/кг, сало 70–250 грн/кг;

Рыба: судак 150–250 грн/кг, карп 90–170 грн/кг, толстолобик 50–110 грн/кг.

Может, лучше красные?

– Вот, наконец, зеленые помидоры, – говорит женщина, присматриваясь к товару.

– Где вы видите зеленые помидоры?! Это яблоки.

– Боже мой, снова перепутала. Почему не вижу на лотках зеленые помидоры?

– Не знаю, – отвечает продавщица.

Мужчина прислушивается к диалогу о зеленых помидорах. Громко спрашивает женщину:

– А зачем вам зеленые помидоры?

– Каждый год на зиму готовлю. У меня специальный рецепт есть.

Мужчина:

– Ну не знаю… Разве могут быть вкусными зеленые помидоры? Даже и по рецепту… Я вам лучше дам рецепт на красные помидоры.

Женщина:

– Вот люблю я Привоз! Здесь совет дадут, здесь – рецепт. А вот там мне вообще посоветовали вместо помидор капусту купить. И приготовить – по рецепту…

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 25–90 грн;

свекла – 30–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 30–80 грн;

баклажаны – 30–80 грн;

капуста – 20–40 грн;

чеснок – 130–150 грн;

морковь – 35–50 грн;

зелень в пучках – от 5 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 35–70 грн;

груши – 40–80 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–130 грн;

виноград – 50–160 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

клубника – 180–220 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 30–80 грн;

арбузы – 13–18 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-290 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-220 грн.

Свинина

задняя часть – 200-230 грн;

шея – 280-300 грн;

лопатка – 220-250 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 90-170 грн.

