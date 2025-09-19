Ключевые моменты:
Может, лучше красные?
– Вот, наконец, зеленые помидоры, – говорит женщина, присматриваясь к товару.
– Где вы видите зеленые помидоры?! Это яблоки.
– Боже мой, снова перепутала. Почему не вижу на лотках зеленые помидоры?
– Не знаю, – отвечает продавщица.
Мужчина прислушивается к диалогу о зеленых помидорах. Громко спрашивает женщину:
– А зачем вам зеленые помидоры?
– Каждый год на зиму готовлю. У меня специальный рецепт есть.
Мужчина:
– Ну не знаю… Разве могут быть вкусными зеленые помидоры? Даже и по рецепту… Я вам лучше дам рецепт на красные помидоры.
Женщина:
– Вот люблю я Привоз! Здесь совет дадут, здесь – рецепт. А вот там мне вообще посоветовали вместо помидор капусту купить. И приготовить – по рецепту…
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 25–90 грн;
- свекла – 30–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–80 грн;
- баклажаны – 30–80 грн;
- капуста – 20–40 грн;
- чеснок – 130–150 грн;
- морковь – 35–50 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 35–70 грн;
- груши – 40–80 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–160 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 30–80 грн;
- арбузы – 13–18 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-230 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-250 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 90-170 грн.
Фото автора