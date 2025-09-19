Ключевые моменты:

Может, лучше красные?

На Привозе

– Вот, наконец, зеленые помидоры, – говорит женщина, присматриваясь к товару.

– Где вы видите зеленые помидоры?! Это яблоки.

– Боже мой, снова перепутала. Почему не вижу на лотках зеленые помидоры?

– Не знаю, – отвечает продавщица.

Мужчина прислушивается к диалогу о зеленых помидорах. Громко спрашивает женщину:

– А зачем вам зеленые помидоры?

– Каждый год на зиму готовлю. У меня специальный рецепт есть.

Мужчина:

– Ну не знаю… Разве могут быть вкусными зеленые помидоры? Даже и по рецепту… Я вам лучше дам рецепт на красные помидоры.

Женщина:

– Вот люблю я Привоз! Здесь совет дадут, здесь – рецепт. А вот там мне вообще посоветовали вместо помидор капусту купить. И приготовить – по рецепту…

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе

  • картофель – 25–40 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 25–90 грн;
  • свекла – 30–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–80 грн;
  • баклажаны – 30–80 грн;
  • капуста – 20–40 грн;
  • чеснок – 130–150 грн;
  • морковь – 35–50 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе

  • яблоки – 35–70 грн;
  • груши – 40–80 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 50–160 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 30–80 грн;
  • арбузы – 13–18 грн.

Цены на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на яйца, Привоз, сентябрь 2025

На Привозе, молочка

  • яйца (десяток) – 30-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

На Привозе, мясо

Свинина

  • задняя часть – 200-230 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-250 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 90-170 грн.

