Об этом сообщили в бригаде.

В бригаде отметили, что бойцы получили колоссальный опыт, но война меняется, совершенствуются технологии, условия и вызовы каждый раз становятся жестче.

“Чтобы победить врага, должны измениться и мы”, — отметили в бригаде.

126-я отдельная бригада территориальной обороны (ТРО) была сформирована в Одессе 8 марта 2022 года. Уже в апреле часть ее подразделений отправилась на Николаевщину для выполнения боевых задач, направленных на освобождение южных регионов Украины от врага.

Воины бригады освобождали Правобережье Херсонщины, отражали атаки врага под Часовым Яром, первыми ступили на левый берег Днепра, удерживали плацдарм на Крынках. Бок о бок с побратимами-морпехами выполняли боевые задачи по прямому назначению морской пехоты. Форсировали водную преграду, проводили штурмы.

1 октября 2024 года Президент Украины отметил 126-ю отдельную бригаду ТРО Военно-Морских Сил почетным знаком отличия «За мужество и отвагу» с вручением ленты к Боевому Знамени.

Также Владимир Зеленский передал орден «Золотая Звезда» родным погибшего Героя Украины Святослава Алексапольского — командира взвода разведки одесской 126-й бригады.