Об этом сообщили в бригаде.
В бригаде отметили, что бойцы получили колоссальный опыт, но война меняется, совершенствуются технологии, условия и вызовы каждый раз становятся жестче.
“Чтобы победить врага, должны измениться и мы”, — отметили в бригаде.
126-я отдельная бригада территориальной обороны (ТРО) была сформирована в Одессе 8 марта 2022 года. Уже в апреле часть ее подразделений отправилась на Николаевщину для выполнения боевых задач, направленных на освобождение южных регионов Украины от врага.
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Воины бригады освобождали Правобережье Херсонщины, отражали атаки врага под Часовым Яром, первыми ступили на левый берег Днепра, удерживали плацдарм на Крынках. Бок о бок с побратимами-морпехами выполняли боевые задачи по прямому назначению морской пехоты. Форсировали водную преграду, проводили штурмы.
1 октября 2024 года Президент Украины отметил 126-ю отдельную бригаду ТРО Военно-Морских Сил почетным знаком отличия «За мужество и отвагу» с вручением ленты к Боевому Знамени.
Также Владимир Зеленский передал орден «Золотая Звезда» родным погибшего Героя Украины Святослава Алексапольского — командира взвода разведки одесской 126-й бригады.