Ключевые моменты:
- Утром 2 марта враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, прогремели взрывы.
- По предварительной информации ОВА, зафиксировано попадание в частный дом.
- О погибших и пострадавших не сообщалось.
- После отбоя тревоги в акватории Черного моря зафиксированы новые воздушные цели.
Хроника атаки
Воздушная тревога была объявлена в 08:48. По данным мониторинговых каналов, группа из четырех «шахедов» зашла со стороны моря курсом на Фонтанку и Чабанку. Вскоре дроны сменили вектор движения в сторону Одессы, создав прямую угрозу для Лузановки, Крыжановки, Пересыпи и центра города.
Около 09:00 одесситы услышали серию первых взрывов – работали силы ПВО, однако стало известно и о «прилете».
Повторные взрывы прогремели около десяти утра, их отчетливо слышали жители микрорайона Школьного на Таирова, а также в районе ЖК «7 небо». Предварительно, БпЛА сбили.
Отбой тревоги дали в 10:10, но сообщается, что в море зафиксированы новые цели.
После небольшой паузы в Одессе и районе снова дали тревогу. И около 11:00 часов одесситы повторно услышали взрывы.
Официальные данные
В Одесской областной военной администрации подтвердили факт вражеской атаки.
«В результате попадания разрушен частный дом, возник пожар. На месте работают все соответствующие службы. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала», – проинформировал глава ОВА Олег Кипер.
В настоящее время угроза сохраняется. Жителей просят не покидать укрытий до отбоя.
