Ключевые моменты:

Утром 2 марта враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, прогремели взрывы.

По предварительной информации ОВА, зафиксировано попадание в частный дом.

О погибших и пострадавших не сообщалось.

После отбоя тревоги в акватории Черного моря зафиксированы новые воздушные цели.

Хроника атаки

Воздушная тревога была объявлена в 08:48. По данным мониторинговых каналов, группа из четырех «шахедов» зашла со стороны моря курсом на Фонтанку и Чабанку. Вскоре дроны сменили вектор движения в сторону Одессы, создав прямую угрозу для Лузановки, Крыжановки, Пересыпи и центра города.

Около 09:00 одесситы услышали серию первых взрывов – работали силы ПВО, однако стало известно и о «прилете».

Повторные взрывы прогремели около десяти утра, их отчетливо слышали жители микрорайона Школьного на Таирова, а также в районе ЖК «7 небо». Предварительно, БпЛА сбили.

Отбой тревоги дали в 10:10, но сообщается, что в море зафиксированы новые цели.

После небольшой паузы в Одессе и районе снова дали тревогу. И около 11:00 часов одесситы повторно услышали взрывы.

Официальные данные

В Одесской областной военной администрации подтвердили факт вражеской атаки.

«В результате попадания разрушен частный дом, возник пожар. На месте работают все соответствующие службы. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала», – проинформировал глава ОВА Олег Кипер.

В настоящее время угроза сохраняется. Жителей просят не покидать укрытий до отбоя.

