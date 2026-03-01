Ключевые моменты:

С 1 марта 2026 года 34-я, 39-я и 40-я бригады стали отдельными бригадами морской пехоты.

Подразделения вошли в состав 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ.

Бойцов ждет расширение штата, новое вооружение и десантная подготовка.

Чем морская пехота отличается от береговой обороны

С 1 марта три подразделения, сформированные на базе ТрО, официально получили статус отдельных бригад морской пехоты и вошли в состав 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Речь идет о 34-й, 39-й и 40-й бригадах, которые ранее были бригадами береговой обороны.

Как рассказывают в пресс-службе 30-го корпуса морской пехоты ВМС, береговая оборона в первую очередь отвечает за защиту побережья, портов и баз. Основной упор делается на удержание позиций, артиллерию и ракетные средства.

Морская пехота — это силы быстрого реагирования. Они предназначены для наступательных операций, высадки десанта с кораблей, катеров и вертолетов, а также для действий на воде и в прибрежной зоне.

В условиях войны бригады береговой обороны и так выполняли боевые задачи наравне с морпехами. Теперь их статус официально соответствует реальному боевому опыту.

Боевой путь 34-й, 39-й и 40-й бригад

34-я бригада была сформирована в 2018 году как 124-я бригада ТрО. Она участвовала в обороне Херсона, боях за Антоновский мост, защите Николаевщины, операциях на Харьковщине и Запорожье. Сейчас выполняет задачи на Херсонском направлении.

39-я бригада создана в 2022 году на базе 126-й ТрО, преимущественно из добровольцев Одесской области. Подразделение участвовало в защите юга, контрнаступлении, боях за острова и левобережье Днепра, а также в операциях на Донетчине и других направлениях.

40-я бригада сформирована в 2023 году на базе 150-й отдельной механизированной бригады. Сражалась на Донетчине, Запорожье, Харьковщине, Сумщине, выполняла задачи на Николаевском и Херсонском направлениях.

Все три бригады имеют значительный опыт боевых действий на прибрежных территориях, островах и в речной зоне. Теперь они продолжат службу уже в статусе морской пехоты.

Новый статус — новые возможности

После изменения статуса в бригадах увеличится численность личного состава, расширится структура подразделений и появятся дополнительные должности.

Также изменится подготовка: кроме общевойсковой, бойцы будут проходить специальную десантную подготовку, учиться высаживаться с кораблей и вертолетов, а также преодолевать водные преграды.