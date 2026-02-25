Ключевые моменты:

В Одесской области создают многоуровневую систему обороны.

К защите привлекают добровольческие формирования.

Военные заявляют: попытка захвата Одессы станет невозможной.

Оборона Одессы: многоуровневая система защиты

О подготовке к обороне сообщил начальник Регионального управления Сил территориальной обороны «Південь» Денис Носиков.

По его словам, защита города рассматривается комплексно — и с суши, и со стороны моря. Сейчас идет работа над созданием круговой обороны Одессы и области.

Речь идет о многоуровневой системе, которая включает мобильные огневые группы, экипажи перехватчиков и сеть инженерных укреплений. В регионе строят фортификации и заграждения: противотанковые рвы, ловушки, скрытые препятствия и другие элементы обороны. Детали не разглашаются, однако военные подчеркивают — система будет мощной.

«Просто так сюда никто не зайдёт. Это будет невозможно», — отметил Носиков.

Как сообщалось ранее, благодаря комбинации современных технологий и опыта бойцов защита юга Украины выходит на новый уровень эффективности. Защитники сбивают до 80% вражеских беспилотников, но это лишь часть большой стратегии. Военные готовят для оккупантов сюрпризы, которые сделают попытку захода в город невозможной.



Добровольческие формирования и подготовка населения

Дополнительно усиливаются добровольческие формирования территориальных общин. По словам военного, это не замена ВСУ, а дополнительный ресурс.

К таким формированиям привлекают местных жителей — студентов, пенсионеров, а также людей, которые по состоянию здоровья не могут служить в армии. По оценкам, речь идет о тысячах добровольцев.

Подготовка проходит в рамках программы национального сопротивления — на полигонах и с инструкторами Сил территориальной обороны. В случае необходимости эти подразделения будут привлечены к обороне Одессы.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Дмитрий Палиса заявил, что Россия может рассматривать юг страны как одну из стратегических целей на 2026 год. По его словам, в случае захвата Донбасса противник может попытаться продвигаться в направлении Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.

Читайте также: Карта шрамов Одессы: 4 года большой войны в цифрах, руинах и человеческих судьбах