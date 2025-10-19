Ключевые моменты:
- Акция «Вшануй. 9:00» прошла в Одессе в субботу, 18 октября 2025 года.
- Ее организаторы – участники инициативной группы «Гроші на ЗСУ».
- В акции участвовали одесситы, матери Героев Украины, молодежь и активисты; ее цель – почтить память погибших в российско-украинской войне.
- Стать участником акции может любой желающий.
На этот раз местом проведения акции стала Соборная площадь в историческом центре города, а также перекресток ул. Академика Заболотного и Академика Сахарова в Пересыпском районе.
На минуту молчания вышли неравнодушные одесситы, матери Героев Украины, молодежь и активисты.
«Минутa молчания – общий ритуал единения по всей стране. Остановись. Вспомни. Почти. Поблагодари», – пишут в соцсетях организаторы мероприятия.
Присоединиться к акции могут все желающие.
Акция проходит каждую среду и субботу. Начало – в 9:00.
Напомним, общенациональная минута молчания была введена в марте 2022 года Указом Президента Украины. И первым городом в Украине, где девять утра превратились в ритуал чествования памяти погибших героев и мирных жителей в российско-украинской войне, стала Винница.
Автор фото – Азиза Эскендер