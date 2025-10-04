Ключевые моменты:

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка;

Проект инициирован Украинским Радио в 2000 году;

Эфир доступен на всех платформах Суспільного Мовлення;

В 2025 году ожидается рекордное число участников.

Трансляция радиодиктанта пройдет в прямом эфире на всех платформах Общественного вещания (Суспільного Мовлення) — по телевидению, радио и онлайн. Присоединиться смогут слушатели и зрители со всех континентов мира.

Как и в предыдущие годы, активное участие в акции примут школьники, студенты, преподаватели и все, кто изучает или поддерживает украинский язык.

По словам координатора проекта и исполнительного продюсера Украинского Радио Юлии Шелудько, в єтом году наблюдается рекордный интерес — множество компаний и организаций обратились с просьбой провести диктант корпоративно. Это подчеркивает значимость инициативы и ее объединяющую силу.

Имена автора текста и чтеца радиодиктанта будут объявлены позже в эфире Украинского Радио.

В прошлом году к акции присоединилось более полумиллиона участников из разных стран, а на проверку поступило около 10 тысяч писем из более чем 30 государств. Тогда текст радиодиктанта написала Оксана Забужко, а прочитал его поэт и военный Павел Вышебаба.

Читайте также: Одесская область среди рекордсменов по количеству языковых нарушений в 2025 году

Источник: Суспільне Культура