Строительные работы по возведению бювета на улице Марсельской завершены — комплекс полностью построен и отделан.

Территорию вымостили плиткой, установлены навесы, скамейки, удобные подходы для посетителей.

Комплекс станет альтернативным источником водоснабжения для жителей Пересыпского района. Осталось дождаться официального открытия.

Бювет готов принять посетителей

С сентября 2024 года в сквере возле кинотеатра «Звездный» шли работы по возведению бюветного комплекса. Сначала пробурили и оборудовали артезианскую скважину — о начальном этапе сообщало «Одесская жизнь».

Как сообщил с места наш корреспондент, на сегодня строительство завершено: сооружение имеет современный вид, проведены внутренние отделочные работы, обустроены техническое помещение и пункт выдачи воды. Также выполнено благоустройство территории — вымощены дорожки, установлены навес, скамейки и удобные подходы для посетителей.

Этот объект стал частью программы развития бюветов в Одессе. Также летом 2025 года городские власти объявили тендер на строительство бювета на ул. Академика Сахарова.

Так что остается лишь дождаться официального открытия, которое, вероятно, приурочат ко Дню города 2 сентября. После этого жители поселка Котовского в Пересыпском районе смогут пользоваться новым источником артезианской воды.

Кстати, работы должны были закончиться в мае, но они заняли еще и два летних месяца.

