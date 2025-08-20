Ключевые моменты:
- Строительные работы по возведению бювета на улице Марсельской завершены — комплекс полностью построен и отделан.
- Территорию вымостили плиткой, установлены навесы, скамейки, удобные подходы для посетителей.
- Комплекс станет альтернативным источником водоснабжения для жителей Пересыпского района. Осталось дождаться официального открытия.
Бювет готов принять посетителей
С сентября 2024 года в сквере возле кинотеатра «Звездный» шли работы по возведению бюветного комплекса. Сначала пробурили и оборудовали артезианскую скважину — о начальном этапе сообщало «Одесская жизнь».
Как сообщил с места наш корреспондент, на сегодня строительство завершено: сооружение имеет современный вид, проведены внутренние отделочные работы, обустроены техническое помещение и пункт выдачи воды. Также выполнено благоустройство территории — вымощены дорожки, установлены навес, скамейки и удобные подходы для посетителей.
Этот объект стал частью программы развития бюветов в Одессе. Также летом 2025 года городские власти объявили тендер на строительство бювета на ул. Академика Сахарова.
Так что остается лишь дождаться официального открытия, которое, вероятно, приурочат ко Дню города 2 сентября. После этого жители поселка Котовского в Пересыпском районе смогут пользоваться новым источником артезианской воды.
Кстати, работы должны были закончиться в мае, но они заняли еще и два летних месяца.
