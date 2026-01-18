Ключевые моменты:

Генератор на балконе стал причиной распространения угарного газа.

Устройства вызывают вибрации и шум, нарушая условия проживания.

Специалисты напомнили — генераторы нельзя устанавливать в жилых помещениях.

В Одессе пожаловались на опасную установку генераторов в жилом доме

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рассмотрело коллективную жалобу от одесситов, которые страдают из-за шумной и опасной работы генераторов. В одном из случаев жильцы дома восстали против аптеки на первом этаже — их измучили шум и вибрация от мощного устройства. В другой истории одессит пожаловался на соседа, который поставил генератор прямо на балконе, из-за чего угарный газ начал просачиваться в соседние квартиры.

В Госпотребслужбе напоминают, что генераторы работают на бензине, дизеле или газе и в процессе выделяют угарный газ. Это бесцветный, без запаха и вкуса газ, который может незаметно отравить человека — особенно в закрытом помещении. Угарный газ невозможно почувствовать — у него нет запаха или цвета, поэтому его называют «тихим убийцей».

Если генератор установить на балконе, в подвале, в подъезде или на чердаке, без доступа свежего воздуха, риск отравления или пожара резко возрастает.

Как понять, что вы отравились?

Если при работе приборов вы почувствовали эти симптомы, немедленно выходите на свежий воздух:

сильно болит или кружится голова;

тошнит;

чувствуете резкую слабость и усталость;

сознание путается, становится трудно дышать.

Главные правила безопасности для владельцев генераторов

Только на улице! Никогда не включайте генератор в квартире, гараже, подъезде или на балконе. Он должен стоять только на открытом воздухе. Расстояние до ближайшего окна или стены должно быть не менее 6 метров.

Никогда не включайте генератор в квартире, гараже, подъезде или на балконе. Он должен стоять только на открытом воздухе. Расстояние до ближайшего окна или стены должно быть не менее 6 метров. Заправляйте правильно! Лейте топливо только на улице. Никогда не заправляйте работающий или еще горячий генератор — если бензин попадет на раскаленные детали, он мгновенно вспыхнет. Сначала дайте технике остыть.

Лейте топливо только на улице. Никогда не заправляйте работающий или еще горячий генератор — если бензин попадет на раскаленные детали, он мгновенно вспыхнет. Сначала дайте технике остыть. Подальше от канистр! Держите запас топлива как можно дальше от самого генератора, чтобы случайная искра не привела к взрыву.

Держите запас топлива как можно дальше от самого генератора, чтобы случайная искра не привела к взрыву. Берегите от влаги! Следите, чтобы генератор оставался сухим. Если прикасаться к мокрому аппарату или проводам, которые к нему подключены, вас может сильно ударить током.

Следите, чтобы генератор оставался сухим. Если прикасаться к мокрому аппарату или проводам, которые к нему подключены, вас может сильно ударить током. Используйте шумозащитные экраны и кожухи для генераторов, специальные подкладки, гасящие вибрацию.

