Ключевые моменты:

  • Генератор на балконе стал причиной распространения угарного газа.
  • Устройства вызывают вибрации и шум, нарушая условия проживания.
  • Специалисты напомнили — генераторы нельзя устанавливать в жилых помещениях.

В Одессе пожаловались на опасную установку генераторов в жилом доме

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рассмотрело коллективную жалобу от одесситов, которые страдают из-за шумной и опасной работы генераторов. В одном из случаев жильцы дома восстали против аптеки на первом этаже — их измучили шум и вибрация от мощного устройства. В другой истории одессит пожаловался на соседа, который поставил генератор прямо на балконе, из-за чего угарный газ начал просачиваться в соседние квартиры.

В Госпотребслужбе напоминают, что генераторы работают на бензине, дизеле или газе и в процессе выделяют угарный газ. Это бесцветный, без запаха и вкуса газ, который может незаметно отравить человека — особенно в закрытом помещении. Угарный газ невозможно почувствовать — у него нет запаха или цвета, поэтому его называют «тихим убийцей».

Если генератор установить на балконе, в подвале, в подъезде или на чердаке, без доступа свежего воздуха, риск отравления или пожара резко возрастает.

Читайте также: Как одесситы запитывают многоэтажки без света: примеры из жизни

Как понять, что вы отравились?

Если при работе приборов вы почувствовали эти симптомы, немедленно выходите на свежий воздух:

  • сильно болит или кружится голова;
  • тошнит;
  • чувствуете резкую слабость и усталость;
  • сознание путается, становится трудно дышать.

Главные правила безопасности для владельцев генераторов

  • Только на улице! Никогда не включайте генератор в квартире, гараже, подъезде или на балконе. Он должен стоять только на открытом воздухе. Расстояние до ближайшего окна или стены должно быть не менее 6 метров.
  • Заправляйте правильно! Лейте топливо только на улице. Никогда не заправляйте работающий или еще горячий генератор — если бензин попадет на раскаленные детали, он мгновенно вспыхнет. Сначала дайте технике остыть.
  • Подальше от канистр! Держите запас топлива как можно дальше от самого генератора, чтобы случайная искра не привела к взрыву.
  • Берегите от влаги! Следите, чтобы генератор оставался сухим. Если прикасаться к мокрому аппарату или проводам, которые к нему подключены, вас может сильно ударить током.
  • Используйте шумозащитные экраны и кожухи для генераторов, специальные подкладки, гасящие вибрацию.

К теме: Без света, воды и связи: почему громады Одесской области оказались не готовы к блэкауту

 

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме