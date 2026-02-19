Ключевые моменты:

В Килийское общество прибыли и установили 7 мощных генераторов для критической инфраструктуры из-за энергокризиса в Одесской области.

Массированные атаки РФ привели к отсутствию стабильного электро- и водоснабжения в Килии и окрестных селах.

Килийское общество спасают от блекаута

По информации главы Одесского ОВА Олега Кипера, в Килийскую громаду доставили и установили 7 мощных генераторов для обеспечения критической инфраструктуры.

Добавим, что из-за последних вражеских обстрелов в городе Килия и других населенных пунктах громады исчезло стабильное электроснабжение и водоснабжение. Соответственно, это привело к сбоям в системах жизнеобеспечения, создав значительные проблемы для жителей.

Стоит отметить, что два генератора регион получил при поддержке UNICEF, а пять — благодаря усилиям Министерства энергетики Украины и литовских партнеров.

Напомним, чиновники коммунального предприятия Одессы подозреваются в растрате гуманитарных генераторов. Генераторы стоимостью более 2,2 млн. грн., полученные из Германии и Херсонщины в декабре 2022 года. Технику передали ресторану, кафе, автомойке и жилому дому, а не городу во время блекаутов.