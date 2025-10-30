Ключевые моменты:
- Инцидент произошел в Пересыпском районе Одессы, возле одного из супермаркетов.
- На записи видеокамер видно, как женщина среди бела дня срывает украинский флаг и выбрасывает его в мусор.
- Подозреваемая — 35-летняя одесситка, ранее судимая за кражи и наркопреступления.
Женщина надругалась над флагом Украины
В одном из популярных мессенджеров появилось видео, на котором женщина демонстративно срывает украинский флаг с фасада магазина в Пересыпском районе и выбрасывает его в мусорный контейнер. Все произошло днем на глазах у прохожих.
Полицейские узнали о происшествии во время мониторинга соцсетей.
Следователи Одесского районного управления полиции № 1 быстро установили личность нарушительницы. Ей оказалась 35-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи и преступления, связанные с наркотиками.
Как сообщил в полиции, действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины — публичное надругательство над Государственным Флагом Украины.
Женщине сообщили о подозрении, однако объяснять свои действия она отказалась.
Максимальное наказание, предусмотренное законом за это преступление, — до трех лет лишения свободы.
Ранее полиция начала уголовное производство в отношении женщины, пытавшейся повесить российский триколор на Европейской площади.
