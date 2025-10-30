Ключевые моменты

Конфликт произошёл 30 октября около 6:00 возле рынка «Седьмой километр».

По словам очевидцев, всё началось после задержания одного из мужчин представителями ТЦК.

Один из микроавтобусов ТЦК перевернули, есть пострадавшие военнослужащие.

ТЦК считает инцидент прямым нападением на военных.

Расследование ведут правоохранители и СБУ.

Как произошёл конфликт на «Седьмом километре» между ТЦК и рабочими рынка

Инцидент произошёл около 5:50 утра возле складских помещений на улице Базовой, рядом с территорией промрынка. Сначала между группой мужчин — предположительно грузчиков — и представителями ТЦК возник словесный конфликт. По словам очевидцев, на которых ссылаются одесские паблики, в стычке участвовало около десяти человек.

Позже ситуация обострилась. Около 6:40 представители ТЦК вернулись на место происшествия уже на трёх микроавтобусах, после чего конфликт перерос в массовую драку. По словам очевидцев, в ней участвовало до 50 мужчин. Один из служебных автомобилей ТЦК толпа перевернула и повредила.

Очевидцы утверждают, что военных вытащили из машины, однако серьёзных травм они не получили. На место оперативно прибыли экипажи полиции, которые зафиксировали повреждения транспорта и проводили проверку документов.

Позиция администрации рынка

Директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «Промтоварный рынок» Ирина Ткач в комментарии для СМИ уточнила, что конфликт произошёл за пределами территории рынка, возле складских помещений на улице Базовой.

«Инцидент произошёл 30 октября примерно в 05:50. Между группой мужчин, предположительно грузчиков, и сотрудниками ТЦК возник словесный конфликт. В стычке участвовало около десяти человек, не имеющих никакого отношения к “Промрынку” и работающих в складских помещениях на Базовой. Позже представители ТЦК вернулись уже на трёх микроавтобусах, и конфликт перерос в драку», — сообщила она.

По её словам, около 07:00 на место происшествия прибыли полицейские экипажи, которые начали расследование.

«Никаких событий непосредственно на территории “Седьмого километра” не происходило», — подчеркнула Ирина Ткач.

Что говорят в ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП официально подтвердили факт группового нападения на военных во время выполнения ими служебных обязанностей.

«Мы расцениваем этот случай не как хулиганство или протест, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве отметили, что во время нападения гражданские применяли физическую силу, дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали военнослужащие, был повреждён служебный автомобиль.

Правоохранители уже проводят следственные действия для установления и идентификации всех причастных. Весь ход событий зафиксирован на бодикамеры военных. По информации СМИ, расследование инцидента поручено СБУ.

Призыв к гражданам

В ТЦК призвали украинцев не поддаваться на провокации и помнить, что любые проявления насилия против военных недопустимы.

«Подобные действия вредят обороноспособности страны. Никакие претензии к действиям государственных органов не могут оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг», — заявили в ведомстве.

Читайте также: