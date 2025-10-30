Ключевые моменты
- Конфликт произошёл 30 октября около 6:00 возле рынка «Седьмой километр».
- По словам очевидцев, всё началось после задержания одного из мужчин представителями ТЦК.
- Один из микроавтобусов ТЦК перевернули, есть пострадавшие военнослужащие.
- ТЦК считает инцидент прямым нападением на военных.
- Расследование ведут правоохранители и СБУ.
Как произошёл конфликт на «Седьмом километре» между ТЦК и рабочими рынка
Инцидент произошёл около 5:50 утра возле складских помещений на улице Базовой, рядом с территорией промрынка. Сначала между группой мужчин — предположительно грузчиков — и представителями ТЦК возник словесный конфликт. По словам очевидцев, на которых ссылаются одесские паблики, в стычке участвовало около десяти человек.
Позже ситуация обострилась. Около 6:40 представители ТЦК вернулись на место происшествия уже на трёх микроавтобусах, после чего конфликт перерос в массовую драку. По словам очевидцев, в ней участвовало до 50 мужчин. Один из служебных автомобилей ТЦК толпа перевернула и повредила.
Очевидцы утверждают, что военных вытащили из машины, однако серьёзных травм они не получили. На место оперативно прибыли экипажи полиции, которые зафиксировали повреждения транспорта и проводили проверку документов.
Позиция администрации рынка
Директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «Промтоварный рынок» Ирина Ткач в комментарии для СМИ уточнила, что конфликт произошёл за пределами территории рынка, возле складских помещений на улице Базовой.
«Инцидент произошёл 30 октября примерно в 05:50. Между группой мужчин, предположительно грузчиков, и сотрудниками ТЦК возник словесный конфликт. В стычке участвовало около десяти человек, не имеющих никакого отношения к “Промрынку” и работающих в складских помещениях на Базовой. Позже представители ТЦК вернулись уже на трёх микроавтобусах, и конфликт перерос в драку», — сообщила она.
По её словам, около 07:00 на место происшествия прибыли полицейские экипажи, которые начали расследование.
«Никаких событий непосредственно на территории “Седьмого километра” не происходило», — подчеркнула Ирина Ткач.
Что говорят в ТЦК
В Одесском областном ТЦК и СП официально подтвердили факт группового нападения на военных во время выполнения ими служебных обязанностей.
«Мы расцениваем этот случай не как хулиганство или протест, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве отметили, что во время нападения гражданские применяли физическую силу, дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали военнослужащие, был повреждён служебный автомобиль.
Правоохранители уже проводят следственные действия для установления и идентификации всех причастных. Весь ход событий зафиксирован на бодикамеры военных. По информации СМИ, расследование инцидента поручено СБУ.
Призыв к гражданам
В ТЦК призвали украинцев не поддаваться на провокации и помнить, что любые проявления насилия против военных недопустимы.
«Подобные действия вредят обороноспособности страны. Никакие претензии к действиям государственных органов не могут оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг», — заявили в ведомстве.
Читайте также:
- Пьяный полицейский с оружием напал на сотрудников ТЦК в Одессе
- В Одессе 16 военных ТЦК «паковали» одного мужчину: виновных обещают наказать
- В Одессе неизвестные в военной форме напали на бойца ВСУ