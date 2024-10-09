Новости Одессы и Одесской области

Как накажут одесситку за попытку вывесить в центре флаг страны-агрессора

Как накажут одесситку за попытку вывесить в центре флаг страны-агрессора

В Одессе полиция начала уголовное производство в отношении женщины, пытавшейся повесить российский триколор на Европейской (ранее – Екатерининской) площади.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Напомним, вечером 7 октября 2024 года на постамент, где раньше был установлен памятник российской императрице Екатерине ІІ, забралась женщина и стала прикреплять к нему российский триколор, а также выражалась в поддержку страны-агрессора.

Очевидцы вмешались и отобрали вражеский флаг, а позже обратились в полицию.

Полицейские установили личность правонарушительницы. Выяснилось, что 43-летняя одесситка уже не раз попадала в поле зрения стражей порядка за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.

С задержанной работают следователи территориального подразделения полиции и сотрудники Управления СБУ в Одесской области.

Начато криминальное производство по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины). Вражеский триколор изъяли и приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Если суд докажет вину женщины, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Продолжается следствие под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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