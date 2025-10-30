Ключевые моменты

30 октября по Украине был нанесен новый массированный удар: враг запустил КАБы, ракеты и дроны.

В результате атак пострадала энергетическая инфраструктура. В нескольких регионах возможны перебои с электричеством и задержки поездов.

За сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения. Украинская армия нанесла ответные удары, уничтожив технику и почти тысячу российских военных.

Массированная атака России на Украину

В ночь на 30 октября российские войска запустили по Украине десятки дронов и ракет разных типов. Как сообщили Воздушные силы, атака началась после трех часов ночи. С моря стартовали крылатые ракеты, часть из них обрушилась на Запорожье, другие направились в западные регионы страны.

Позже были зафиксированы запуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». Они атаковали Ладыжин в Винницкой области, где расположены важные энергетические объекты. Часть других ракет пролетела через Винницкую и Хмельницкую области и двинулась в сторону Тернополя и Ивано-Франковска.

Разрушения и последствия атак

В результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре во многих областях Украины возникли перебои с энергоснабжением. «Укрзализныця» сообщила о задержках поездов на Николаевщине.

По данным спасателей, по Запорожью оккупанты нанесли удар не менее чем 20 дронами-камикадзе и восьмью ракетами. Повреждены жилые здания, инфраструктура и автомобили. Одна из ракет попала в многоэтажку — обрушились четыре этажа. Спасатели с кинологами продолжают поиски людей под завалами. Уже известно о 13 раненых.

Ситуация на фронте на утро 30 октября

За минувшие сутки произошло 172 боевых столкновения. Противник нанес 80 авиаударов, сбросил 177 управляемых авиабомб и использовал более 4 тысяч артиллерийских снарядов и почти 100 реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины нанесли ответные удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожили два танка, три бронемашины, 25 артсистем, одну РСЗО, два ЗРК, 340 дронов и 128 единиц автотехники. Потери российских войск за сутки — около 960 человек.