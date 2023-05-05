Одессита, сорвавшее украинский флаг с фасада, задержала полиция

После опубликованного в сети видео, на котором мужчина срывает с фасада на улице Серова в Одессе флаг Украины, полицейские приступили к производству по факту надругательства над государственной символикой. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Видео, как мужчина срывает с фасада дома флаг Украины, было размещено в одном из телеграм-каналов.

Полицейские установили жителя Одессы, запечатленного на видео. Он – один из жильцов дома по улице Серова.

Мужчина объяснил: флаг, установленный соседями, заслонял объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения. Он не раз просил снять его, а потом разозлился и сделал это сам.

По ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит до 3 лет лишения свободы или штраф. Дальнейшая судьба участника конфликта будет зависеть уже от решения суда.

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Фото иллюстративное