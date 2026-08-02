Ключевые моменты:

В Одессе зафиксирован первый в этом году случай ботулизма.

Женщина заболела после употребления домашней кровяной колбасы, купленной купленной на стихийном рынке.

Специалисты призывают не покупать продукты домашнего изготовления в местах несанкционированной торговли.

Причиной отравления стала домашняя колбаса

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, пострадавшая приобрела кровяную колбасу домашнего изготовления у неизвестного продавца в месте несанкционированной торговли.

Сначала женщину госпитализировали в одну из городских больниц с неврологическими симптомами, а позже перевели в Одесскую городскую инфекционную больницу, где подтвердили диагноз «ботулизм». Пациентке ввели противоботулиническую сыворотку.

По данным ведомства, это первый зарегистрированный случай ботулизма в Одесской области с начала 2026 года.

Чем опасен ботулизм

Ботулизм – тяжелое пищевое отравление, которое поражает нервную систему. Без своевременной медицинской помощи заболевание может привести к тяжелым осложнениям, а в некоторых случаях – к летальному исходу.

Чаще всего причиной заболевания становятся продукты домашнего приготовления, изготовленные или хранившиеся с нарушением технологии. Это могут быть мясные и рыбные консервы, копчености, вяленая рыба, домашние колбасы и другие изделия.

Как снизить риск заражения

Специалисты Госпродпотребслужбы советуют не покупать продукты домашнего изготовления в местах стихийной торговли и у случайных продавцов.

Домашние консервы рекомендуется хранить в прохладном месте не более года, а перед употреблением – тщательно прогревать не менее 30 минут. Покупая вяленую или сушеную рыбу промышленного производства, следует обращать внимание на условия хранения, маркировку и срок годности.

При появлении первых симптомов ботулизма – нарушения зрения, затрудненного глотания, сухости во рту, мышечной слабости – необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку своевременно введенная противоботулиническая сыворотка значительно повышает шансы на выздоровление.

Напомним, ранее в троллейбусном депо КП «Одесміськелектротранс» более 10 работниц заявили о симптомах химического отравления после использования нового моющего средства.