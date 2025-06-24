Ключевые моменты
- В Одесской области с начала года зафиксировано 3 случая ботулизма.
- Причина последнего случая — вяленая рыба.
- Ботулизм — опасное отравление, требующее срочной медицинской помощи.
- Одесский регион обеспечен сывороткой для лечения ботулизма.
По данным Центра общественного здоровья Украины, по всей стране с подозрением на ботулизм в медицинские учреждения обратились 26 человек, из которых у одного диагноз не подтвердился. Все пациенты получают необходимую помощь.
Важно, что Одесская область полностью обеспечена противоботулинической сывороткой, что позволяет своевременно реагировать на случаи заболевания.
Ботулизм — это опасное пищевое отравление, чаще всего вызванное употреблением домашних консервов, вяленой или копченой рыбы, мясных изделий.
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Основные симптомы:
- нарушение зрения (туман, двоение);
- сухость во рту, затруднённое глотание;
- слабость, головокружение;
- расстройство дыхания — основная причина смертности.
Профилактика:
- избегайте употребления домашних консервов и вяленых продуктов;
- покупайте только сертифицированные продукты;
- храните мясо, рыбу и паштеты в холодильнике;
- при первых симптомах — немедленно обращайтесь к врачу, самолечение опасно.
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