Ключевые моменты

В Одесской области с начала года зафиксировано 3 случая ботулизма.

Причина последнего случая — вяленая рыба.

Ботулизм — опасное отравление, требующее срочной медицинской помощи.

Одесский регион обеспечен сывороткой для лечения ботулизма.

По данным Центра общественного здоровья Украины, по всей стране с подозрением на ботулизм в медицинские учреждения обратились 26 человек, из которых у одного диагноз не подтвердился. Все пациенты получают необходимую помощь.

Важно, что Одесская область полностью обеспечена противоботулинической сывороткой, что позволяет своевременно реагировать на случаи заболевания.

Ботулизм — это опасное пищевое отравление, чаще всего вызванное употреблением домашних консервов, вяленой или копченой рыбы, мясных изделий.

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Основные симптомы:

нарушение зрения (туман, двоение);

сухость во рту, затруднённое глотание;

слабость, головокружение;

расстройство дыхания — основная причина смертности.

Профилактика:

избегайте употребления домашних консервов и вяленых продуктов;

покупайте только сертифицированные продукты;

храните мясо, рыбу и паштеты в холодильнике;

при первых симптомах — немедленно обращайтесь к врачу, самолечение опасно.

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