Ключевые моменты:

За неделю кишечными инфекциями заболели 120 жителей Одессы, 70% из них – дети.

Холеру не выявили ни у пациентов, ни в пробах морской, пресной и сточной воды.

Заболеваемость ОРВИ остается на сезонном уровне, вспышек опасных инфекций не зафиксировано.

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, за минувшую неделю в городе 120 человек заболели острыми кишечными инфекциями. При этом 70% заболевших составили дети младше 17 лет.

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Медики отмечают, что летом риск таких заболеваний традиционно возрастает. Основными причинами заражения стали употребление немытых овощей и фруктов, нарушение правил приготовления и хранения домашних блюд, а также несоблюдение гигиены при уходе за детьми.

Вместе с тем специалисты сообщили, что признаков холеры в Одессе не выявлено. За неделю исследовали пробы морской, пресной и сточной воды, а также обследовали на холеру всех 120 пациентов с кишечными инфекциями. Во всех случаях результаты оказались отрицательными.

Что касается других инфекционных заболеваний, то ситуация остается спокойной. Заболеваемость ОРВИ и гриппом соответствует сезонным показателям, случаи вирусных гепатитов и воздушно-капельных инфекций были единичными.

Также за прошедшую неделю в Одессе не зарегистрировали случаев дифтерии, кори, краснухи и столбняка.

По оценке специалистов, эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной и контролируемой.

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