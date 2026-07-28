Ключевые моменты:

Причиной запаха остается тление торфянистой почвы

Качество воздуха ежедневно контролируют экологи города

Превышения предельно допустимых концентраций не зафиксированы

Больше всего рискуют дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями

Почему Одесса уже больше недели страдает от запаха гари, безопасен ли воздух и когда исчезнет дым, выясняла журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко. Для этого она обратилась за комментариями в ГСЧС, получила результаты мониторинга атмосферного воздуха от КП «Муниципальный центр экологической безопасности» и ознакомилась с рекомендациями городского Центра общественного здоровья.

Запах гари по всей Одессе

«В центре просто невозможно дышать. И стоит смог», «На Таирова тоже ощущается», «На Селекционном тоже. Люди закрыли окна, включили кондиционеры», — наперебой жалуются в соцсетях одесситы.

Нестерпимый запах гари периодически ощущается во всех районах города с ночи 21 июля. Больше всего пострадал центр города, который накрывал даже смог. Людям стало трудно дышать, некоторые жаловались на тошноту, першение в горле и зуд в глазах.

Причина — пожар, который начался 20 июля на полях орошения вокруг Одессы. Спасатели 21 июля в 09:02 объявили о его полной ликвидации, однако воздух до сих пор сохраняет запах гари.

Так что же происходит и есть ли основания для опасений за здоровье одесситов?

Пожар потушили, тогда почему до сих пор пахнет?

Сначала из-за сложной местности пожарным пришлось вручную протянуть более тысячи метров рукавов для подачи воды — техника не могла проехать. Болото под ногами, непрерывный дождь и темнота значительно осложняли борьбу с огнем, однако работы не прекращались ни на минуту.

Основной пожар локализовали и потушили. Однако, как отметил начальник Одесского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, полковник службы гражданской защиты Николай Федькалов, первоначальный открытый огонь перешел в более сложную фазу — тление болотной растительности и торфянистой почвы на площади около восьми гектаров.

Именно это тление создает плотное задымление и едкий запах во многих районах Одессы. Из-за направления ветра и атмосферного давления дым распространился на многие километры, поэтому запах гари отчетливо ощущался во всех районах города, включая исторический центр.

— Сейчас для бесперебойной подачи воды к очагам тления задействованы две насосные станции, подключенные непосредственно к водоему, а в воздухе постоянно работает аэроразведка — БПЛА, позволяющая обнаруживать скрытые очаги тления, куда наземная техника добраться не может, — рассказывает начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Марина Аверина. — Там, куда техника не может добраться, тление продолжается, и именно оно является источником неприятного запаха, от которого страдают горожане. Придется подождать, пока тление в последних очагах пожара полностью не прекратится.

Контроль воздуха: есть ли угроза от гари?

С 21 июля специалисты КП «Муниципальный центр экологической безопасности» ежедневно проводят мониторинг атмосферного воздуха в разных районах города по содержанию сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и аммиака.

По результатам измерений 21–23 июля зафиксировано повышение концентраций отдельных загрязняющих веществ по сравнению с обычными показателями. В то же время все показатели остаются в пределах предельно допустимых концентраций.

Ежедневные проверки атмосферного воздуха будут продолжаться до полной ликвидации последствий пожара на полях орошения.

Кто из одесситов находится в зоне риска?

Продукты горения сухой растительности содержат мелкодисперсные частицы, способные сильно раздражать слизистые оболочки. Это может приводить к тошноте, кашлю, першению в горле, зуду в глазах, головной боли и ухудшению самочувствия, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Несколько простых правил, предоставленных городским Центром общественного здоровья, помогут уменьшить воздействие продуктов горения на организм:

По возможности оставайтесь в помещении. Держите окна и двери закрытыми, особенно если запах дыма сильный. Уменьшите попадание дыма в помещение. Закройте щели, отключите приточную вентиляцию или кондиционер, если он забирает воздух с улицы. На улице используйте респиратор — лучше всего класса FFP2, FFP3 или N95. Обычные медицинские маски и тканевые повязки почти не защищают от мелких частиц дыма. Избегайте физических нагрузок на открытом воздухе. Пейте больше чистой воды. Особенно берегите детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с бронхиальной астмой, а также другими заболеваниями легких или сердца. После возвращения домой желательно умыться, промыть нос физиологическим раствором или солевым спреем (при необходимости), принять душ и сменить одежду. Это поможет удалить частицы дыма, осевшие на коже и волосах.

Если появились:

сильный кашель;

затрудненное дыхание;

боль или сдавливание в груди;

головокружение;

резкое ухудшение самочувствия,

— не откладывайте обращение за медицинской помощью!

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