В одесскую «инфекционку» попал рыбак с ботулизмом: что произошло

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Сообщается , что ботулизмом заболел житель села Яськи Одесского района, который собственноручно выловил леща в реке Турунчук, завялил рыбу и съел.

На следующий день у больного появилась боль в животе, слабость, вздутие живота, головная боль. Через день присоединились такие симптомы, как нарушение зрения и глотания, сухость во рту.

Больной был госпитализирован в Одесскую инфекционную больницу, где был установлен диагноз «Ботулизм». Больному провели необходимое лечение и ввели противоботулиническую сыворотку. В настоящее время он продолжает лечение.

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Этот случай стал вторым в области в течение последних месяцев: первый случай был зафиксирован в марте, он также был связан с потреблением домашней продукции — мясной тушенки.

В службе напоминают, как уберечь себя и свою семью от этой острой токсикоинфекции:

Не употребляйте в пищу консервы, которые имеют признаки порчи (раздутые банки или банки со вздутыми крышками, неплотно закрытые или банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах), и консервы домашнего изготовления, которые хранились более года.

Не покупайте консервы и другие продукты домашнего изготовления, вяленую, копченую, соленую рыбу и другие продукты питания в местах несанкционированной торговли, у частных лиц.

Для уменьшения вероятности попадания в продукт возбудителя ботулизма при домашнем консервировании соблюдайте следующие рекомендации:

-рыбу перед посолом в домашних условиях необходимо очистить от внутренностей, тщательно промыть внешнюю и внутреннюю поверхности;

-грибы сложно полностью освободить от микрочастиц грунта, поэтому не рекомендуется консервировать их в герметично закрытых банках в домашних условиях;

-при домашнем консервировании, особенно овощей, содержащих мало природной кислоты, необходимо добавлять по рецептуре уксусную, лимонную кислоту, так как возбудитель ботулизма не любит кислую среду.