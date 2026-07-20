Ключевые моменты:

В троллейбусном депо КП «Одесгорэлектротранс» более 10 работниц заявили о симптомах химического отравления после использования нового моющего средства.

По словам пострадавших, они работали без респираторов, перчаток и должного инструктажа по технике безопасности.

Работницы жалуются на жжение в глазах и дыхательных путях, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.

Использовалось концентрированное средство Viem Borste, предназначенное для бесконтактной мойки наружных поверхностей автомобилей.

Коллектив депо требует провести внутреннюю проверку и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

В Одесском горсовете подтвердили, что по факту инцидента начато служебное расследование.

Новое моющее средство обернулось больницей

В троллейбусном депо КП «Одесгорэлектротранс» более десяти работниц обратились за помощью после использования нового средства для мытья. По словам самих сотрудниц, после работы с химикатом у них появились симптомы отравления. В городском совете сообщили, что по этому факту уже начато служебное расследование.

По информации работниц депо, проблемы со здоровьем возникли после применения концентрированного щелочного средства Viem Borste, предназначенного для бесконтактной мойки кузовов автомобилей.

Как утверждают пострадавшие, презентацию нового продукта организовал сам заместитель директора КП «Одесгорэлектротранс» и куратор троллейбусного депо Владимир Сеник. После демонстрации средство стали использовать для очищения салонов троллейбусов.

Работницы рассказывают, что уже после первых распылений химического вещества в закрытом салоне почувствовали сильное жжение в глазах и дыхательных путях, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение. Именно из-за резкого запаха они были вынуждены прекратить работу и покинуть транспорт.

Кроме этого, по словам одной из работниц, сотрудников не предупредили о возможных рисках и не снабдили респираторами или перчатками.

Сотрудники депо утверждают, что даже после появления первых симптомов использование средства не прекратили. По их словам, уборка продолжалась без дополнительного инструктажа по технике безопасности и без обеспечения необходимыми средствами защиты.

Именно поэтому коллектив подготовил письменное обращение к руководству предприятия с требованием провести внутреннюю проверку, оценить соблюдение требований охраны труда и предоставить правовую оценку действиям должностных лиц.

Средство предназначено для наружной мойки транспорта

Согласно техническому описанию производителя, Viem Borste является высококонцентрированным щелочным средством для бесконтактной очистки наружных поверхностей автомобилей. Его рекомендуют применять на открытом воздухе после разбавления водой в определенных пропорциях в зависимости от способа использования.

Кстати, специалисты отмечают, что при распылении препарат образует мелкодисперсный аэрозоль, который может раздражать слизистые глаз и дыхательные пути, особенно в закрытых помещениях. Кроме этого, в транспортной отрасли, использование такого средства внутри салонов возможно только в исключительных случаях и при значительном разведении водой.

Добавим, что официальных комментариев от руководства КП «Одессэлектротранс» пока нет. В то же время в пресс-службе Одесского городского совета подтвердили, что по факту инцидента проводится служебное расследование.

Пострадавшие сотрудницы сообщают, что пока не получили извинений от руководства, а вопрос компенсации расходов на лечение не поднимался.

Источник: Думская

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