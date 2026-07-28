Ключевые моменты:

Гепатит С излечивается в 95% случаев

Бесплатное лечение финансируется государственной программой

Тестирование рекомендуют проходить не реже одного раза в год

Раннее выявление помогает избежать тяжелых поражений печени

Тест, который спас: история пациентки

Светлана до сих пор не знает, как и когда могла заразиться гепатитом. Мы встретили эту молодую женщину возле кабинета врача-инфекциониста, у которого она лечится уже полгода. Свою историю Светлана рассказала на условиях анонимности.

«Я проходила ежегодный медосмотр, и мне предложили тестирование на ВИЧ и гепатиты. Была абсолютно уверена, что эти болезни — не про меня. Была просто шокирована, когда один из результатов оказался положительным. До этого слышала, что гепатит С — серьезная болезнь и лечить ее очень дорого. Я испугалась, долго плакала, собиралась с силами, чтобы рассказать о своей болезни родным. Мне было странно, ведь меня ничего особенно не беспокоило. Поддержала меня мама и буквально за руку отвела к врачу. Прошла дообследование, мне бесплатно назначили лекарства по государственной программе. Я лечилась полгода — не скажу, что было легко, работать пришлось меньше, очень уставала. Но сейчас просто регулярно прихожу к врачу, обследуюсь. И благодарна врачу, которая тогда предложила мне пройти тест».

Где и кто лечит гепатиты в Одессе?

Терапию Светлана проходила в Одессе, в обычной поликлинике. Как правило, лечением гепатитов в медицинских учреждениях занимается врач-инфекционист. Если специалиста такого профиля нет, его может заменить гастроэнтеролог или семейный врач.

Борьбой с инфекционными заболеваниями, в том числе с гепатитами, много лет занимается София Зинченко — врач-инфекционист консультативно-диагностического центра №29. Учитывая ее многолетний успешный опыт выявления и лечения различных инфекционных заболеваний, самые распространенные вопросы о гепатите мы решили задать именно ей.

Как можно заразиться гепатитом?

— София Георгиевна, накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом мы хотели бы развеять мифы об этой болезни и рассказать, как ее выявить и лечить, а главное — как не заразиться. Сколько сегодня известно типов гепатита?

— Существует несколько типов вирусов гепатита, наиболее распространенные из них — А, В, С, D, Е и ttv. Все они поражают печень, вызывая, в частности, цирроз и рак печени. Заболевание может быть вызвано разными причинами: как вирусами гепатита, так и некоторыми инфекционными заболеваниями, токсическими веществами (алкоголь, некоторые наркотические препараты), лекарственными средствами или аутоиммунными заболеваниями.

— Если говорить о вирусах, как ими можно заразиться?

— Некоторые гепатиты передаются фекально-оральным путем, раньше их называли болезнями «грязных рук», другие — через жидкости организма, прежде всего через кровь. Поэтому перечень возможных путей заражения очень широк: несоблюдение гигиены, употребление недостаточно обработанных или сырых продуктов, переливание крови, операции, лечение зубов, маникюр, пирсинг, татуировки, передача от матери к ребенку, половой контакт, совместное использование зубных щеток, бритвенных лезвий и т.д.

Заразиться гепатитом может каждый: почему нужно сдавать анализ и где это сделать?

— Сейчас врачи очень часто предлагают сделать тест на разные виды гепатита. А если я чувствую себя хорошо, проходить тестирование тоже нужно?

— Некоторые виды гепатита долгое время никак себя не проявляют. У вас ничего не болит, а печень тем временем разрушается, и боль или другие симптомы появляются уже тогда, когда заболевание прогрессирует. Именно тестирование позволяет выявить вирус до появления симптомов.

— А где можно сделать этот тест?

— Конечно, его можно купить в аптеке, но лучше обратиться к семейному врачу. В медицинских учреждениях тест можно пройти бесплатно, к тому же это надежнее. Всем, независимо от образа жизни, рекомендую проходить такое тестирование один раз в год. Всего 15–20 минут — и вы будете знать, что этих серьезных вирусов у вас нет. Если же тест окажется положительным, необходимо пройти дообследование и получить назначение на лечение. Чем раньше начнется терапия, тем быстрее вы выздоровеете. Не нужно бояться или стесняться — заразиться гепатитом может каждый: все мы лечим зубы или посещаем салоны красоты.

Сколько стоит вылечить гепатит?

— Если диагноз подтвержден, что делать? Какое лечение предлагает государство и сколько это стоит?

— В Украине бесплатно лечат гепатиты В и С. Алгоритм получения такого лечения:

обращение к семейному врачу;

направление к врачу-инфекционисту;

дообследование для подтверждения диагноза;

подача пациентом заявления для включения в Государственную программу лечения гепатита;

получение бесплатной терапии.

— Иногда можно услышать, что бесплатные лекарства против гепатита в Украине недостаточно эффективны и лучше лечиться за границей или покупать препараты в других странах.

— Конечно, вы можете пройти лечение за границей, однако я не вижу в этом смысла. Гепатит С при прохождении терапии излечивается в 95% случаев. Лечение длится 3 или 6 месяцев при условии ежедневного приема противовирусных препаратов. С гепатитом В ситуация сложнее. Он полностью не излечивается, однако болезнь можно контролировать, если наблюдаться у врача и пожизненно принимать препараты, подавляющие вирус.

— А если не лечиться?

— Лечиться необходимо обязательно, ведь любой гепатит приводит к тяжелому поражению печени, которое может закончиться летальным исходом. У меня были пациенты, которые откладывали лечение или не хотели принимать свой диагноз. Им все равно пришлось проходить терапию, но течение болезни оказалось более тяжелым, а лечение — более длительным. Поэтому откладывать не стоит: гепатит давно перестал быть приговором, если соблюдать рекомендации врача и принимать назначенные препараты.

— Можно ли как-то предотвратить заболевание гепатитом?

— Если речь идет о гепатите А, то прежде всего необходимо соблюдать правила гигиены и избегать контакта с больным человеком. Но самая надежная защита от гепатитов А и В — вакцинация. К сожалению, вакцины против гепатита С пока не существует, поэтому здесь особенно важно раннее выявление заболевания. Именно поэтому тест один раз в год (а при наличии показаний — чаще) остается лучшей профилактикой.

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