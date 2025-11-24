отключение света веерные отключения

Ключевые моменты

  • 24 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
  • Отключения коснутся абонентов Северного и Южного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Айвазовского, 34,
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовый Гай, 2-57,
  • Эдуардса Бориса (Писарева), 28-40В;
  • Лигинская, 1/1-33;
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104,195;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86,197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Травневый, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Архитектора Нештурхи, 1-77,
  • Вапняная, 1-47,
  • Вапняное Селище, 4, 6, 7, 11, 12;
  • Винниченко Владимира, 26-49А;
  • Высокая, 1-20,
  • Витрогонова, 16-31,
  • Гордиенко, 31-70,
  • Грина, 8-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 1-90А;
  • Клепацкого Павла, 12, 17, 22;
  • Котлеевская, 20,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Крашевского Юзефа, 6А-21,
  • Лавкова, 1-45,
  • Листняна, 10б,
  • Летняя, 23-41,
  • Мазепы Ивана, 4-43,
  • Матюшенко, 25-58а;
  • Мациевской, 1-44,
  • Минаевская, 2-50,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129;
  • Озерная, 26-66,
  • Орлика Пилипа, 3-44,
  • Осенней, 1-12,
  • Пассионарии, 1-26,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Светлой, 1-14,
  • Слободской, 4-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская, 4Б-19Б;
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Училищная, 22, 26,
  • Хавкина, 64а-72;
  • Хорошенко, 21-53,
  • Шполянская, 10-76, 107, 109, 117, 119;
  • Ядова, 58,
  • пер. 1-й Вапняный, 1-11а;
  • пер. 1-й Наявный, 3,3а,5,5а,5б,7;
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. 1-й Юбилейный, 6,
  • пер. 2-й Наявный, 1-12а;
  • пер. 3-й Наявный, 1-9,
  • пер. 3-й Восточный, 11,
  • пер. 4-й Наявный, 2,3,4,6а,7а,7б;
  • пер. 5-й Наявный, 1-5а;
  • пер. 6-й Наявный, 2-9а;
  • пер. 7-й Наявный, 4-10в, 10/а/1;
  • пер. Гетьмана Дорошенко Петра, 1-14,
  • пер. Любашовский, 1-19/корп.1;
  • пер. Атаманского Ионы, 1-15,
  • пер. Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18;
  • пер. Ширяевский, 21, 28;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Слободской, 27б, 29.
