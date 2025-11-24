Ключевые моменты
- 24 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
- Отключения коснутся абонентов Северного и Южного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Абрикосова, 4-105а;
- Айвазовского, 34,
- Дачная, 4/2;
- Дубовый Гай, 2-57,
- Эдуардса Бориса (Писарева), 28-40В;
- Лигинская, 1/1-33;
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104,195;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86,197;
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Травневый, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Архитектора Нештурхи, 1-77,
- Вапняная, 1-47,
- Вапняное Селище, 4, 6, 7, 11, 12;
- Винниченко Владимира, 26-49А;
- Высокая, 1-20,
- Витрогонова, 16-31,
- Гордиенко, 31-70,
- Грина, 8-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 1-90А;
- Клепацкого Павла, 12, 17, 22;
- Котлеевская, 20,
- Коцюбинского, 1-21,
- Крашевского Юзефа, 6А-21,
- Лавкова, 1-45,
- Листняна, 10б,
- Летняя, 23-41,
- Мазепы Ивана, 4-43,
- Матюшенко, 25-58а;
- Мациевской, 1-44,
- Минаевская, 2-50,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129;
- Озерная, 26-66,
- Орлика Пилипа, 3-44,
- Осенней, 1-12,
- Пассионарии, 1-26,
- Праведников мира, 2-78,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Светлой, 1-14,
- Слободской, 4-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская, 4Б-19Б;
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Училищная, 22, 26,
- Хавкина, 64а-72;
- Хорошенко, 21-53,
- Шполянская, 10-76, 107, 109, 117, 119;
- Ядова, 58,
- пер. 1-й Вапняный, 1-11а;
- пер. 1-й Наявный, 3,3а,5,5а,5б,7;
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 1-й Юбилейный, 6,
- пер. 2-й Наявный, 1-12а;
- пер. 3-й Наявный, 1-9,
- пер. 3-й Восточный, 11,
- пер. 4-й Наявный, 2,3,4,6а,7а,7б;
- пер. 5-й Наявный, 1-5а;
- пер. 6-й Наявный, 2-9а;
- пер. 7-й Наявный, 4-10в, 10/а/1;
- пер. Гетьмана Дорошенко Петра, 1-14,
- пер. Любашовский, 1-19/корп.1;
- пер. Атаманского Ионы, 1-15,
- пер. Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18;
- пер. Ширяевский, 21, 28;
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Слободской, 27б, 29.
