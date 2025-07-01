Как зарегистрировать собаку?

Зарегистрировать собаку в Одессе и получить жетон можно на коммунальном предприятии «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета.

Для этого необходимо прийти на предприятие по адресу: ул. Атамана Головатого, 32, с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:30. При себе надо иметь фото животного, копию паспорта и идентификационного кода человека, на которого регистрируют собаку. Предприятие заключает с человеком, который пришел регистрировать домашнего любимца, соответствующий договор. Услуга стоит 115 гривен и оплачивается через банк в безналичной форме.

Регистрационная карточка на животное

Казалось бы — все просто, приходи и делай. Но очереди из числа хозяев собак и кошек не наблюдается.

— Владельцы животных еще не стали ответственными настолько, чтобы защитить своего любимца от скитаний по городу, если при каких-то обстоятельствах он убежит или его похитят, — говорит директор «Муниципального центра экологической безопасности» Таисия Бакун. — А регистрация с выдачей специального жетона и внесением в международную электронную базу данных позволяет быстро сориентироваться, где этот жетон и где может находиться животное. Это касается также других стран, которые сотрудничают в рамках этой программы. Более подробно познакомиться с ней можно на сайте animal-id.info. Там, в частности, есть много историй, как именно благодаря наличию жетона удалось вернуть потерянных домашних животных владельцам. Есть над чем задуматься.

Таисия Бакун

Не придется ли регистрировать животное во второй раз?

Основной вопрос, который задают сегодня владельцы собак, не придется ли им второй раз регистрировать свою собаку, когда, как в Киеве, эта услуга появится в ЦПАУ?

— В Киеве речь идет о создании реестра животных столицы, — говорит Таисия Бакун, — В Одессе информация сразу идет в международный реестр. Поэтому тем, кто уже зарегистрировал свою собаку, второй раз это делать не придется.

Что говорят одесситы — владельцы собак?

Татьяна Устименко

Татьяна: «Я считаю, что регистрировать надо как бездомных, так и домашних животных. Нельзя, чтобы в большом городе никто не знал, сколько животных и каких пород живут на улицах и у владельцев. За рубежом такие реестры позволяют и численность животных регулировать, и прививки вовремя делать, чтобы не было вспышек, в частности, бешенства. Я знала только о регистрации бездомных животных в Одессе, когда их отлавливают и отправляют на стерилизацию, а потом возвращают на привычное место проживания уже с клипсами. Но теперь знаю, что можно зарегистрировать и домашнее животное. Расскажу об этом знакомым, кто имеет собак или кошек. Полезная информация».

Александр

Александр: «У нас много лет жил доберман — заскочил в автомобиль в районе рынка на 7-м километре, и остался. Выбросили его или потерялся — мы так и не узнали. Тогда еще не устанавливали чипы, с помощью которых можно было бы попытаться найти владельца. А сегодня регистрация с получением специального жетона позволяет во многих ситуациях определиться, что произошло, почему собака находится на улице. Однозначно поддерживаю идею регистрации, но честно скажу, что раньше о ней не слышал».

Саша со спасенным с улицы Добби

Саша: «Считаю, что регистрировать домашних животных надо обязательно, потому что когда они оказываются на улице, шансов выжить практически нет. Собаки и кошки не ориентируются в незнакомых условиях и часто попадают под колеса автомобилей. Стаи дворовых собак травмируют и загрызают чужаков. А с чипом или жетоном можно быстро определить, есть ли владельцы и где они живут, оперативно вернуть домашнего любимца. Это особенно важно сейчас, когда во время воздушных тревог и взрывов многие животные в стрессе бегут далеко от дома, получают контузии и ранения и оказываются не в состоянии вернуться домой».

Даша и Скай

Даша: «У меня есть чипированный пес Скай породы стаффордширский терьер. Мы чипировали его, чтобы в случае исчезновения можно было быстро найти. Кроме того, если ехать за границу, чипирование является обязательным условием выезда с животным. Что касается возможности регистрации в Одессе, я о ней ничего не знала. Хотелось бы иметь больше информации на эту тему».

Читайте также: