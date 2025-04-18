Об этом шла речь на сессии Одесского городского совета.

Новые правила разрабатывают в ответ на многочисленные жалобы одесситов относительно выгула в городе собак без намордников и поводков.

Как отметил депутат Олег Звягин, эта проблема обсуждается в Одессе еще с 2020 года, однако до сих пор не существует эффективных механизмов воздействия на нарушителей. Депутаты настаивали на принятии четких норм, которые позволят муниципальным службам штрафовать владельцев собак за несоблюдение правил безопасного выгула.

«К сожалению, владельцы крупных пород собак, в частности бойцовских, продолжают гулять без намордника и без поводка. Бывают случаи, когда большие собаки атакуют людей, детей, рвут одежду, травмируют их. Мы хотим сделать так, чтобы наши службы могли штрафовать и контролировать владельцев собак», — сообщил депутат.

В департаменте экологии города подтвердили, что сейчас идет работа над обновлением правил содержания домашних животных в Одессе. Соответствующий проект решения уже подготовлен и прорабатывается совместно с юридическим департаментом.

Однако окончательное утверждение документа пока отложено из-за изменений в действующем законодательстве. В департаменте объяснили, что ожидают принятия необходимых нормативных актов на общегосударственном уровне, чтобы привести местные правила в соответствие с ними.

Ожидается, что документ вынесут на рассмотрение горсовета уже в 2025 году.

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