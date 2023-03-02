Чем бродячие собаки Одессы удивили журналиста из Херсона

Как местные власти решили проблему агрессивных бродячих собак в Одессе и Херсоне. Сравнение и взгляд со стороны от херсонского журналиста, а ныне вынужденного переселенца в Одесскую область Валерия Боянжу

Вы поругиваете городскую власть, одесситы? Ну и правильно делаете: власть всегда есть за что критиковать. А вот с тем, что лежит на другой чаше весов — с похвалой властей, так с этим у нас у всех всегда туго дело: а за что это их хвалить? Им и так власть — всласть. Так вот, господа-одесситы, я — беженец из Херсона, ныне проживающий в Одессе, с удовольствием помогу вам понять, за что вы можете не просто поблагодарить свою городскую власть, а даже выставить ей «100 грамм и пончик».

Взгляд со стороны на проблему уличных собак в Одессе

Вот уже второй месяц брожу я понемногу по улицам моего полувековой давности студенчества, и лишь несколько дней назад вдруг с изумлением сообразил, что ни разу (!) не сталкивался с признаками оккупации Одессы. Собственно, это было не «вдруг».

В районе кирхи на улице Островидова (сейчас она Новосельского) мимо меня продефилировала небольшая уличная собака с пластмассовой серьгой в ухе. Уж не знаю, куда она деловито направлялась, но в мою сторону — полнейший игнор: ни тебе попытки меня грызануть, ни хоть, как минимум, облаять.

И тут я понял, что вот уже почти два месяца не наблюдаю привычной и обыденной для Херсона картины — огромных стай одичавших собак, буквально оккупировавших улицы моего родного города.

Проблемы с одичавшими собаками на улицах Херсона

Ошибется тот, кто предположит, что клыкастые «оккупанты» появились в Херсоне в период оккупации его россиянами. 25 лет отдал я херсонской журналистике, и все эти годы местные СМИ по нарастающей уделяли внимание обострению проблемы с одичавшими собаками на улицах. Вот заголовок статьи в одном из январских номеров 2009 года моей родной газеты «Гривна»: «В Херсоне пять тысяч бродячих собак. Кто виноват и что делать?».

А вот информация с сайта «Херсон.net» в мае 2017 года: «По данным рабиологов (специалисты, занимающиеся борьбой с бешенством. — Прим. ред.), в городе 12 тысяч бездомных собак, и с каждым годом этот показатель увеличивается. В 2016 году было зафиксировано 2200 обращений граждан о нападении бродячих псов, из них 60 были укушены бешеными животными». Ответ на традиционный вопрос «Кто виноват?» лежит на поверхности. Это — городская власть Херсона. Потому что на вопрос «Что делать?» она много лет назад ответила типичным для нее жульническим методом.

Кстати, о том, как эту же проблему начали решать в Одессе, херсонцам мы рассказали в той же статье «Гривны», узнав из сети, что здесь на средства благотворителей из Германии был открыт один из крупнейших в Восточной Европе приютов на 400 собак и 200 кошек. Вот тогда-то, видать, и стала Одесса на путь, приведший к нынешнему наличию отсутствия собачьих банд на улицах.

А вот хитро…опые (уж простите!) херсонские деловары вспомнили, видать, фразу юного Вовы Ульянова после казни его братца-террориста: «Мы пойдем другим путем». Проигнорировав при этом мудрый совет Мих. Мих. Жванецкого: «Вы ж воруйте с прибылЕй, а не с убытков!», профессиональные гешефтмахеры запустили в работу, не побоюсь этого слова, гениальную схему стерилизации собак, которую можно назвать… «Бюджетные деньги — псу под хвост»

Особенности стерилизации собак в Херсоне

Возьмем, к примеру, год 2017-й. Из худосочного городского бюджета на эту стерилизацию было направлено 2 миллиона 46 тысяч 165 гривен — из расчета 600 гривен на собаку. Замысел был обнародован такой: стерилизованные кобели и сучки потеряют желание «сексоваться», а значит и агрессивность. Проклипсовав им уши, их, миролюбивых и беззлобных, вернут на улицы города.

И действительно, улицы областного центра все плотнее и плотнее стали заселять барбосы с клипсами. Но ни о каком их благостном настроении и речи быть не могло! Быстренько сбившись в ОПГ (организованные преступные группировки), собаки по-прежнему гонялись за велосипедистами, обгавкивали, а то и «латали» брюки прохожим, которые, по собачьему мнению, имели наглость зайти на их территорию. Нередкими стали потасовки «банда на банду» посреди бела дня на улицах и во дворах многоэтажек у мусорных баков.

«Все верно, — подтвердил логичность происходящего мой знакомый кандидат наук со «зверофака» Херсонского аграрного университета, — потеря агрессивности на сексуальной почве не означает ее потерю вообще! Безусловно, остаются другие грани собачьего бытия. И вообще, ты что, настолько наивен, зная нашу местную власть, что веришь, будто каждая собака с клипсой на улице — стерилизована?! Ты ж им под хвост не заглядывал!»

Коррупция по-собачьи

Да уж — идея зачетная: отловить собаку, присобачить ей в ухо клипсу стоимостью в пару гривен, вписать ее в неподлежащее учету и контролю число прооперированных — и списать на это из бюджета очередные 600 грн. Сколько тысяч тех собак на улицах города? Ищи-свищи…

Эта схема успешно действовала в Херсоне, перекачивая бюджетные деньги в карманы деловаров. А улицы все больше напоминали псарню. Так что вам, одесситы, как минимум за отсутствие этой крайне неприятной проблемы, можно и поблагодарить городскую власть.

В завершение остается лишь сказать, что при освобождении Херсона вместе с оккупантами ушли все «авторы и исполнители» этого «собачьего вальса».

Валерий Боянжу

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів